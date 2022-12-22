سياسة
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روسيا تعلن رفض أرمينيا المشاركة في اجتماع للتحضير لاتفاق سلام مع أذربيجان
أعلنت الخارجية الروسية رفض أرمينيا المشاركة في الاجتماع الثلاثي، للتحضير لاتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم بالاتفاقيات الثلاث بين باكو ويريفان.
روسيا تعلن رفض أرمينيا المشاركة في اجتماع للتحضير لاتفاق سلام مع أذربيجان
في ظل توترات.. روسيا تعلن رفض أرمينيا المشاركة في اجتماع للسلام مع أذربيجان. / صورة: AFP
22 ديسمبر 2022

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، رفض أرمينيا المشاركة في الاجتماع الثلاثي المزمع عقده الجمعة في موسكو، للتحضير لاتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الوزير سيرغي لافروف هاتف نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف.

وأضافت أن الجانبين تناولا "الوضع المتوتر في المنطقة الخاضعة لمسؤولية وحدة حفظ السلام الروسية، والذي تفاقم بسبب إغلاق ممر لاتشين (بإقليم قرة باغ) والخلافات بين الطرفين حول تطوير رواسب الخام في المنطقة".

وقالت الوزارة إن "لافروف شدّد على ضرورة الالتزام الصارم بالاتفاقيات الثلاث (الموقعة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، و11 يناير/كانون الثاني و26 نوفمبر 2021.) لضمان الاتصال بدون عوائق بين قرة باغ وأرمينيا على طول ممر لاتشين".

وأشارت إلى أن الوزيرين أعربا عن الأسف لقرار أرمينيا برفض المشاركة في الاجتماع الثلاثي المقرر عقده الجمعة في موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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