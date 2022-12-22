أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، رفض أرمينيا المشاركة في الاجتماع الثلاثي المزمع عقده الجمعة في موسكو، للتحضير لاتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الوزير سيرغي لافروف هاتف نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف.

وأضافت أن الجانبين تناولا "الوضع المتوتر في المنطقة الخاضعة لمسؤولية وحدة حفظ السلام الروسية، والذي تفاقم بسبب إغلاق ممر لاتشين (بإقليم قرة باغ) والخلافات بين الطرفين حول تطوير رواسب الخام في المنطقة".

وقالت الوزارة إن "لافروف شدّد على ضرورة الالتزام الصارم بالاتفاقيات الثلاث (الموقعة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، و11 يناير/كانون الثاني و26 نوفمبر 2021.) لضمان الاتصال بدون عوائق بين قرة باغ وأرمينيا على طول ممر لاتشين".

وأشارت إلى أن الوزيرين أعربا عن الأسف لقرار أرمينيا برفض المشاركة في الاجتماع الثلاثي المقرر عقده الجمعة في موسكو.