أكد رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية أحمد براق داغلي أوغلو إن تركيا لا تزال تقدم عروضاً قوية للغاية للمستثمرين الدوليين.

جاء ذلك في كلمة بمنتدى الأعمال والاستثمار التركي – السعودي، المنعقد الخميس، بتنظيم من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية ورعاية من وزارة الخزانة والمالية التركية.

وأشار داغلي أوغلو إلى أن "قائدي البلدين لديهما رؤية واسعة، وهذه الرؤية تهدف إلى تطوير التعاون في العديد من المجالات".

وقال: "حققت تركيا نجاحات مهمة للغاية في السنوات الـ20 الماضية تحت قيادة رئيسنا (رجب طيب أردوغان)، ولا تزال تقدم عروضاً قوية للغاية للمستثمرين الدوليين".

من جانبه، شدد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية نائل أولباق، على ضرورة سد تركيا والسعودية "فجوة الـ4 أعوام الماضية" والقيام بعمل أكثر.

وقال: "نرى انعكاسات علاقاتنا الاقتصادية الأخيرة في الأرقام، حيث تمكنّا في غضون شهرين بعد يونيو/حزيران الفائت من تحقيق تجارة العام السابق، ونخطط لتجاوز الـ5 مليارات العام الحالي، ونهدف إلى رفع حجم تجارتنا الثنائية إلى 10 مليارات دولار بأقرب وقت".

ولفت إلى أن استثمارات أكثر من ألف و100 شركة سعودية في تركيا تبلغ 11 مليار دولار.

ونوه إلى أن ممثلي عالم الأعمال للبلدين سيجتمعون في العاصمة السعودية الرياض في مارس/آذار المقبل.

وعقب الكلمات، وقع ممثلو قطاعات خاصة من كلا البلدين نحو 10 اتفاقيات نوايا حسنة وتعاون.