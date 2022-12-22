سياسة
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السعودية: نعمل مع تركيا على تطوير علاقاتنا الاستثمارية
قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن تركيا والسعودية يمثلان أكبر اقتصادين في المنطقة، ويعملان على تطوير العلاقات الاستثمارية بينهما، مؤكداً أن بلاده لديها حافز لتحسين أنشطتها المشتركة مع تركيا في فترة ما بعد جائحة كورونا.
السعودية: نعمل مع تركيا على تطوير علاقاتنا الاستثمارية
وزير سعودي: لدينا الحافز لتسريع أنشطتنا المشتركة مع تركيا / صورة: AA
22 ديسمبر 2022

قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن بلاده أصبح لديها حافز لتحسين وتسريع أنشطتها المشتركة مع تركيا في فترة ما بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس خلال منتدى الأعمال والاستثمار التركي-السعودي، الذي انطلق في إسطنبول الأربعاء ويستمر ليومين.

وأشار الفالح إلى مضي 3 أعوام على زيارته السابقة لتركيا، مؤكداً أنه تأثر بالتطورات التي شاهدها في زيارته الحالية لإسطنبول.

وذكر أن المطار الجديد جعل إسطنبول مركزاً عالمياً وأصبح يشكل أهمية من حيث السياحة وعالم الأعمال.

وأضاف: "نعلم أن المستثمرين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج يستمتعون بالقدوم إلى إسطنبول وقضاء الوقت فيها".

وأكد الفالح أن تركيا والسعودية يمثلان أكبر اقتصادين في المنطقة، ويعملان على تطوير العلاقات الاستثمارية المتنامية بينهما.

وعبر عن سعادته الكبيرة حيال الاستثمارات والمساهمات التي تنفذها الشركات التركية في المملكة.

ولفت إلى أن منتدى الأعمال والاستثمار التركي-السعودي المنعقد في إسطنبول سيشكل أهمية في وضع خارطة الطريق للمستقبل.

وأردف: "علينا تعويض الوقت الضائع. ونحن نشعر بحافز فيما يخص تحسين وتسريع أنشطتنا المشتركة هنا في مرحلة ما بعد كورونا".

وأشاد الوزير السعودي بالأعمال التي تنفذها تركيا في مجال التصنيع.

وشدّد على أهمية موقع تركيا الجغرافي القريب من الأسواق الرئيسية في أوروبا ومكانتها كمركز تصنيع وتجارة متطور على طرق التجارة.

وقال إن السعودية تسعى أيضاً إلى الاستفادة من سلاسل الطاقة العالمية عند تقاطع 3 قارات من خلال الاستثمار في البنية التحتية.

وأوضح أنه بالاستفادة من نقاط القوة هذه، يمكن أن تعزز المملكة مقاومتها الاقتصادية من خلال التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا ورأس المال.

وذكر أنه في الوقت نفسه، يمكن للسعودية تعزيز هذا الأمر مع شركائنا الدوليين من خلال المساهمات التركية المهمة.

وأكد أن الوفد السعودي رصد احتياجات وفرصاً مختلفة للتعاون بين البلدين في مجالات السيارات والتعدين ومنتجات الطيران والصناعات الدفاعية.

وأشار إلى ضرورة أن يتحلى الطرفان بالشجاعة فيما يتعلق بالاستثمارات، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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