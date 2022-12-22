سياسة
2 دقيقة قراءة
"انتهاك صارخ".. روسيا تحذر اليونان من  إمداد أوكرانيا بصواريخ S-300
حذرت موسكو، اليونان من إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز S-300، وحثت أثينا على التخلي عن مثل هذه الخطط "الاستفزازية". وقالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية إن "انتهاك الالتزامات التعاقدية بين موسكو وأثينا، ستكون له عواقب لا محالة".
"انتهاك صارخ".. روسيا تحذر اليونان من  إمداد أوكرانيا بصواريخ S-300
روسيا تعد إمدادات اليونان بصواريخ S-300 لأوكرانيا "انتهاكاً صارخاً". / صورة: Reuters
22 ديسمبر 2022

حذرت موسكو الخميس، اليونان من إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز S-300، وحثت أثينا على التخلي عن مثل هذه الخطط "الاستفزازية".

وقالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة موسكو، إن "نقل أنظمة S-300 إلى كييف سيكون انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الحكومية الدولية الروسية اليونانية بشأن التعاون العسكري الفني، وتوريد المنتجات العسكرية".

وأكدت المتحدثة أن "انتهاك الالتزامات التعاقدية بين موسكو وأثينا، التي تحظر إعادة تصدير المنتجات العسكرية الروسية إلى دول ثالثة دون موافقة روسيا، ستكون له عواقب لا محالة".

واختتمت زاخاروفا حديثها قائلة: "قبل فوات الأوان- وبمثابة نصيحة- نوصي اليونان بالتخلي عن تلك الخطط الخطيرة".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us