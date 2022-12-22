سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد أداء مهمتها بنجاح.. عودة القوات التركية المشاركة في تأمين مونديال قطر
بعد أن أدت مهمتها بنجاح، عادت آخر دفعة من القوات التركية المشاركة في تأمين مونديال قطر 2022، حيث وصلت العاصمة أنقرة الدفعة الأخيرة من إجمالي 2.242 عنصر شاركوا في تأمين البطولة العالمية.
بعد أداء مهمتها بنجاح.. عودة القوات التركية المشاركة في تأمين مونديال قطر
عودة القوات التركية المشاركة في تأمين مونديال قطر 2022 / صورة: AA
22 ديسمبر 2022

عادت آخر دفعة من القوات التركية إلى البلاد، بعد انتهاء مشاركتها في تأمين فعالية كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر، التي استمرت قرابة شهر.

وأقيم حفل ترحيب، الخميس، للدفعة الأخيرة من تلك القوات التي وصلت مطار أسن بوغا الدولي بالعاصمة أنقرة للقوات التركية، تعبيراً عن الشكر لجهودهم في تأمين الفعالية الكروية العالمية.

وفي كلمة خلال حفل الاستقبال قال جنيد أونال رئيس دائرة الأمن في المديرية العامة للأمن إن 2.242 عنصراً أمنياً وطبياً وصلوا إلى البلاد عائدين من قطر.

وأوضح أن مهام القوات التركية بدأت في قطر قبل انطلاق المونديال واستمرت حتى انتهائه على مدى 3 أشهر.

وأكد أن القوات التركية أدت واجبها على مدار 24 ساعة بانضباط وبما يليق بالشرطة التركية.

وأرسلت تركيا 2.242 عنصراً إلى قطر للمساهمة في تأمين المونديال، بينهم 20 مستشاراً ومنسقاً عامّاً وألفا فرد من قوات مكافحة الشغب، و70 خبيراً في تفكيك المتفجرات و20 مترجماً، بالإضافة إلى كوادر طبية.

واستضافت قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022 بمشاركة 32 منتخباً.

وتوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم "قطر 2022"، عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4ـ2) في نهائي مُثير انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us