سياسة
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كندا.. فتيات يلتقين عبر الإنترنت لاختيار ضحية عشوائية لجريمة قتل
اعتقلت الشرطة الكندية ثماني فتيات مراهقات في حادث طعن، وصفته بأنه هجوم "محتشد"، على رجل مسن (59 عاماً) في مدينة تورونتو. وأشارت الشرطة إلى أن الفتيات إلتقين بعضهن البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهن يأتين من مناطق مختلفة من المدينة.
كندا.. فتيات يلتقين عبر الإنترنت لاختيار ضحية عشوائية لجريمة قتل
كندا.. فتيات يلتقين عبر الإنترنت لتنفيذ جريمة قتل عشوائية / صورة: Reuters
22 ديسمبر 2022

اعتقلت الشرطة الكندية ثماني فتيات مراهقات، الثلاثاء، في حادث طعن، وصفته بأنه هجوم "محتشد"، على رجل مسن (59 عاماً) في مدينة تورونتو.

وحسب تقرير نشرته شبكة "CNN" الإخبارية، فقد عُثر على الرجل مطعوناً يوم الأحد بعد الساعة 12 صباحاً بقليل، في أعقاب بلاغ عن هجوم في منطقة شارع يورك. وقالت الشرطة إن الرجل نُقل إلى مستشفى قريب حيث توفي في وقت لاحق.

وقال تيري براون من وحدة جرائم القتل بشرطة تورنتو خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن عناصر الشرطة قبضت على الفتيات الثماني بعد فترة وجيزة من الهجوم، واعتقلتهن ووجهت إليهن تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية.

ويبلغ ثلاث من الفتيات 13 عاماً، وثلاث منهن 14 عاماً، واثنتان منهن 16 عاماً.

وأشار براون إلى أن الفتيات التقين بعضهن البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهن يأتين من مناطق مختلفة من المدينة.

وقال الضابط الكندي "لا نعرف كيف ولماذا التقيا في هذه الليلة، ولماذا كانت تلك الوجهة وسط مدينة تورونتو".

وأفاد براون بأنه لن يطلق على مجموعة الفتيات "عصابة"، لكنه أشار إلى أنهن شاركن في سلوك يُعرف باسم "الاحتشاد" ، حيث يستهدف عدة مهاجمين ضحية في وقت واحد. وأضاف براون أنه جرى العثور على عدد من الأسلحة مع الفتيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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