تحدث مهاجرون غير نظاميين أنقذهم فرق خفر السواحل التركية قبالة منطقة قوش أداسي بولاية آيدن عن المعاملة غير الإنسانية للعناصر اليونانية التي دفعتهم إلى المياه الإقليمية التركية.

وكانت فرق خفر السواحل اليوناني قد أوقفت مجموعة مهاجرين غير نظاميين أبحروا على متن قارب مطاطي في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أمام جزيرة ساموس ودفعتهم إلى موقع قريب من المياه الإقليمية التركية حيث أنقذهم خفر السواحل التركي.

وقال أحد المهاجرين، للأناضول، إن "فرق خفر السواحل اليونانية اقتربت منا، وربطت قاربنا بحبل وسحبتنا بسرعة إلى اليمين واليسار، كنا نصرخ لهم: ساعدونا، لكنهم لم يستمعوا إلينا، وكانت أمواج البحر عالية، والمياه ملأت القارب وغرق بعض المهاجرين".

فيما قال مهاجر آخر: "وصلت فرق خفر السواحل اليونانية على الفور إلينا، وفككت محرك زورقنا وألقت به في البحر، وربطت قاربنا بحبل، وكانت هناك أمواج عالية وعاصفة، كانوا دائماً يصنعون الأمواج بزوارقهم على قاربنا".

وأضاف للأناضول: "ثم وصلت سفينة كبيرة أخرى تابعة لخفر السواحل اليوناني، ظننا أنهم سيتصرفون بشكل أفضل، لكنهم تصرفوا بشكل أسوأ، كادوا أن يدوسونا بتلك السفينة الكبيرة، بالكاد استطعنا التمسك بالقارب".

وأردف: "كانت السيدات معرضات لخطر السقوط في البحر، وكان وضع الحوامل سيئاً للغاية، وكان هناك طفلان، عمر أحدهما 3 أشهر والآخر 1.5 سنة، كنا على شفا الموت جميعاً".

وتابع: "أحد أصدقائي فقد زوجته الحامل في شهرها الخامس، ولا يعرف مصيرها، وهو في وضع حزين وسيئ للغاية".