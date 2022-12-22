سياسة
2 دقيقة قراءة
ألمانيا.. القبض على عنصر استخبارات مشتبه بنقله معلومات "حساسة" إلى روسيا
أعلنت السلطات الألمانية إلقاء القبض على عنصر استخبارات ألماني يشتبه في نقله معلومات كان قد حصل عليها في سياق أنشطته المهنية، إلى أجهزة الاستخبارات الروسية.
ألمانيا.. القبض على عنصر استخبارات مشتبه بنقله معلومات "حساسة" إلى روسيا
الشرطة الألمانية وهي تلقي القبض على مشتبه به في محاولة الانقلاب في كارلسروه (7 ديسمبر 2022) / صورة: AP
22 ديسمبر 2022

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا، الخميس، أنه جرى الأربعاء توقيف عنصر استخبارات ألماني يشتبه في نقله معلومات إلى روسيا.

وقالت في بيان إن المواطن الألماني كارستن إل، وهو عنصر في الاستخبارات الخارجية (بي إن دي)، يشتبه في ارتكابه "خيانة عظمى" وقد جرى تفتيش شقته ومكتب عمله هو وشخص آخر.

وأوضحت النيابة في كارسلوه المعنيّة خصوصاً بقضايا التجسّس، أنه يشتبه في "نقله عام 2022 معلومات حصل عليها في سياق أنشطته المهنية، إلى أجهزة الاستخبارات الروسية".

وتابعت " أُجرِي التحقيق بالتعاون الوثيق مع دائرة الاستخبارات الخارجية الاتحادية".

ومثل المشتبه به أمام قاض قرر إيداعه الحبس الاحتياطي.

وقال مدير الاستخبارات الخارجية برونو كاهل في البيان إن "ضبط النّفس والتكتّم مهمان للغاية في هذه القضيّة، بالذات مع روسيا. نتعامل مع طرف يجب أن يؤخذ في الحسبان افتقاره إلى الضمير وميله إلى العنف".

وأضاف كاهل أن "كل تفصيل يجري الإعلان عنه في هذه القضيّة يمثل عنصر أفضليّة لهذا الخصم في مسعاه إلى إلحاق الضرر بألمانيا".

كُشف في ألمانيا العديد من قضايا التجسس لحساب روسيا في السنوات الأخيرة، كما هي الحال في دول أوروبية أخرى. ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، رفعت أجهزة الاستخبارات مرة أخرى مستوى استنفارها الاستخباراتي.

وصدر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني حكم بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ على ضابط احتياط ألماني في دوسلدورف بتهمة التجسس لحساب روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us