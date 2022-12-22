أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو لنظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، أن بلاده ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية.

وبحث الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا لا سيما تنفيذ اتفاقية الحبوب ومسألة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما تناولا عملية شراء تركيا مقاتلات "F-16" من الولايات المتحدة، وجدول الزيارات المرتقبة بين أنقرة وواشنطن في الفترة القادمة.

وذكرت الوزارة أن الاتصال تطرق أيضاً إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية.

ووفقاً للوزارة، أكد جاوش أوغلو لبلينكن أن تركيا ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا.