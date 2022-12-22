شهدت مدينة المحمدية شمالي المغرب، مساء الخميس، انفجار مستودع لتخزين الغاز دون أن يخلف خسائر في الأرواح، وفق إعلام محلي.

وقال موقع العمق المغربي (غير حكومي)، إن "النيران اندلعت في مستودع تابع لشركة (إفريقيا غاز)، قبل أن يتطور الأمر إلى وقوع انفجار ضخم هز المنطقة، حيث يقع المستودع قرب معمل لصنع قنينات الغاز".

ولفت إلى أن "أسباب اندلاع هذا الحريق مجهولة، في حين تعمل السلطات بمدينة المحمدية، على محاصرة الحريق، لتجنب انتشار النيران".

كما بث ناشطون مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي توثق الحادثة.

وفي بيان لاحق، أفادت محافظة المحمدية بأن حريقاً اندلع مساء الخميس، بمستودع للغاز في المحمدية، ولم يخلف أيّة خسائر بشرية.

ولفت البيان، الذي نشرته وكالة أنباء المغرب الرسمية، إلى أنه "فور الإشعار بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل اتخاذ التدابير الضرورية".

وأضاف أن فرق التدخل مدعومة بعناصر تابعة لشركتي "مرسى المغرب" و"ليدك"، تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأوضح البيان أنه "جرى إحصاء اشتعال النيران في 5 شاحنات صهريجية من أصل 7 كانت موجودة بعين المكان، بحمولة 8 أطنان لكل واحدة منها".

وعملت فرق التدخل، وفق البيان، على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من الساكنة تحسباً لأي أضرار محتملة.

وجرى فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.