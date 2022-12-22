سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | انفجار مستودع لتخزين الغاز يهز المحمدية في المغرب
شهدت مدينة المحمدية شمالي المغرب انفجار مستودع لتخزين الغاز دون أن يخلف خسائر في الأرواح، وفق إعلام محلي. ولفت موقع مغربي إلى أن "أسباب اندلاع هذا الحريق مجهولة، في حين تعمل السلطات بمدينة المحمدية، على محاصرة الحريق، لتجنب انتشار النيران".
شاهد | انفجار مستودع لتخزين الغاز يهز المحمدية في المغرب
 انفجار مستودع لتخزين غاز يهز المحمدية في المغرب. / صورة: إعلام مغربي
22 ديسمبر 2022

شهدت مدينة المحمدية شمالي المغرب، مساء الخميس، انفجار مستودع لتخزين الغاز دون أن يخلف خسائر في الأرواح، وفق إعلام محلي.

وقال موقع العمق المغربي (غير حكومي)، إن "النيران اندلعت في مستودع تابع لشركة (إفريقيا غاز)، قبل أن يتطور الأمر إلى وقوع انفجار ضخم هز المنطقة، حيث يقع المستودع قرب معمل لصنع قنينات الغاز".

ولفت إلى أن "أسباب اندلاع هذا الحريق مجهولة، في حين تعمل السلطات بمدينة المحمدية، على محاصرة الحريق، لتجنب انتشار النيران".

كما بث ناشطون مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي توثق الحادثة.

وفي بيان لاحق، أفادت محافظة المحمدية بأن حريقاً اندلع مساء الخميس، بمستودع للغاز في المحمدية، ولم يخلف أيّة خسائر بشرية.

ولفت البيان، الذي نشرته وكالة أنباء المغرب الرسمية، إلى أنه "فور الإشعار بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل اتخاذ التدابير الضرورية".

وأضاف أن فرق التدخل مدعومة بعناصر تابعة لشركتي "مرسى المغرب" و"ليدك"، تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأوضح البيان أنه "جرى إحصاء اشتعال النيران في 5 شاحنات صهريجية من أصل 7 كانت موجودة بعين المكان، بحمولة 8 أطنان لكل واحدة منها".

وعملت فرق التدخل، وفق البيان، على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من الساكنة تحسباً لأي أضرار محتملة.

وجرى فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us