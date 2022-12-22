أعلنت السلطات الأمنية التركية القبض على آتيلا أوندر المدرج في النشرة الحمراء للمطلوبين لارتكابه جريمة تجارة المخدرات الدولية.

وأفادت المديرية العامة للأمن التركي، الخميس، بأن القبض على أوندر جرى في إسبانيا بالتعاون مع الشرطة الدولية "الإنتربول".

وأضافت أن الشرطة الدولية قبضت على المطلوب في مدريد، وسيجري تسليمه إلى المسؤولين الأمنيين في إسطنبول.

بدوره، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تويتر: "جرى القبض على أحد أباطرة المخدرات في العالم، والمدرج في النشرة الحمراء بالتعاون مع إسبانيا".