سياسة
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بالتعاون مع الإنتربول.. تركيا تجلب من إسبانيا تاجر مخدرات مطلوباً دولياً
جلبت السلطات الأمنية التركية آتيلا أوندر المدرج في النشرة الحمراء للمطلوبين لارتكابه جريمة تجارة المخدرات الدولية، من إسبانيا، وذلك بالتعاون مع الشرطة الدولية "الإنتربول".
بالتعاون مع الإنتربول.. تركيا تجلب من إسبانيا تاجر مخدرات مطلوباً دولياً
بالتعاون مع الإنتربول.. تركيا تجلب تاجر مخدرات مطلوباً دولياً   / صورة: AA
22 ديسمبر 2022

أعلنت السلطات الأمنية التركية القبض على آتيلا أوندر المدرج في النشرة الحمراء للمطلوبين لارتكابه جريمة تجارة المخدرات الدولية.

وأفادت المديرية العامة للأمن التركي، الخميس، بأن القبض على أوندر جرى في إسبانيا بالتعاون مع الشرطة الدولية "الإنتربول".

وأضافت أن الشرطة الدولية قبضت على المطلوب في مدريد، وسيجري تسليمه إلى المسؤولين الأمنيين في إسطنبول.

بدوره، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تويتر: "جرى القبض على أحد أباطرة المخدرات في العالم، والمدرج في النشرة الحمراء بالتعاون مع إسبانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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