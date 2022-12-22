قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده تتعاون مع باكو لتحديث وتطوير القوات المسلحة الأذربيجانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال مشاركته في حفل تعريف بكتاب حول حرب إقليم قره باغ، أقيم في المكتبة الوطنية بالمجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

ولفت أقار إلى استمرار التعاون في مجال التدريب العسكري وتطوير الصناعات الدفاعية وإزالة الألغام والمتفجرات بين تركيا وأذربيجان.

ودعا أرمينيا للاستجابة إلى مبادرات السلام التي أقدمت عليها أذربيجان، مبيناً أن أنقرة وباكو تسعيان إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن تركيا تبذل قصارى جهدها لإحلال السلام بين أرمينيا وأذربيجان من أجل نشر الاستقرار في منطقة القوقاز برمتها.

وتابع: "أذربيجان فعلت ما يلزم لإحلال السلام، وتركيا مستعدة لفعل ما يلزم لتطبيع العلاقات بين باكو ويريفان. نعارض أي خطوة أو إجراء من شأنه تعقيد المسألة والابتعاد عن الحل والسلام".

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​