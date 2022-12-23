قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (موساد) الخميس، إن إيران تسعى لـ"تعميق وتوسيع" شحنات الأسلحة المتطورة إلى روسيا التي تخوض حرباً في أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، إنه شارك الولايات المتحدة معلومات استخبارية تفيد باستخدام طائرات إيرانية مُسيّرة في الحرب في أوكرانيا.

وفي كلمة ألقاها، مساء الخميس، في الرئاسة الإسرائيلية بمناسبة الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي، قال رئيس الموساد ديفيد بارنيا، وفق ما نقلت عنه الصحافة المحلية، إن إيران تعتزم تسليم معدات متطورة إلى روسيا، من دون أن يُقدّم مزيداً من التفاصيل.

وقال بارنيا: "نحذّر من نوايا إيران المستقبلية التي تحاول هذه الدولة إخفاءها وهي تعميق وتوسيع شحناتها من الأسلحة المتطورة إلى روسيا".

وأضاف: "لقد سلّطنا الضوء على شحنات الأسلحة إلى روسيا، رغم أكاذيب إيران المألوفة لنا"، مؤكداً أن جهازه الذي تتهمه طهران بتخريب بعض مواقعها النووية واغتيال علمائها لديه معرفة "واسعة" بالوضع في إيران.

يأتي هذا التصريح بعد أيام من مقتل العقيد في الحرس الثوري الإيراني، أحد مستشاري قوات الجو-فضاء، داوود جعفري، الاثنين، قرب دمشق بانفجار عبوة ناسفة اتُّهمت إسرائيل بالوقوف وراءه.

ويختصّ قسم الفضاء الجوي في الحرس الثوري في تصنيع الطائرات المُسيّرة والصواريخ والصواريخ البالستية والأقمار الاصطناعية.