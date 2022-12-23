اكتشفت أسرة تركية مغتربة في مدينة هانوفر شمالي ألمانيا أن السلطات أحرقت جثمان أحد أفرادها بعد وفاته وسلمتها جثة ألماني بالخطأ.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن المواطن عبد القادر صارغن، توفي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مستشفى بمدينة هانوفر.

وأكدت المصادر لوكالة الأناضول أن أسرة صارغن اكتشفت في أثناء الاستعداد لغسل الميت وتكفيته وفقاً للشعائر الإسلامية أن الجثمان لمواطن ألماني.

وذكرت أن حزن الأسرة التركية تضاعف عندما تواصلت مع المستشفى وعلمت بأن جثمان عبد القادر قد أُحرق.

وقررت الأسرة اللجوء إلى القضاء بشأن الحادثة.

وأشارت المصادر إلى أن القنصلية العامة التركية في هانوفر تتواصل مع أسرة صارغن لتوفير الدعم اللازم لها.