سياسة
2 دقيقة قراءة
مستشفى ألماني يحرق جثمان مغترب تركي عن طريق الخطأ.. ما القصة؟
أحرقت السلطات الألمانية في أحد مستشفيات مدينة هانوفر، جثمان مغترب تركي بعد وفاته وسلمت أسرته جثة مواطن ألماني بدلاً عنه "عن طريق الخطأ". ووفق مصادر لوكالة الأناضول اكتشفت أسرة عبد القادر صارغن الأمر في أثناء الاستعداد لغسل الجثمان وتكفينه.
مستشفى ألماني يحرق جثمان مغترب تركي عن طريق الخطأ.. ما القصة؟
تضاعف حزن الأسرة التركية عندما تواصلت مع المستشفى وعلمت بأن جثمان عبد القادر قد أُحرق وفقاً للأناضول / صورة: Reuters
23 ديسمبر 2022

اكتشفت أسرة تركية مغتربة في مدينة هانوفر شمالي ألمانيا أن السلطات أحرقت جثمان أحد أفرادها بعد وفاته وسلمتها جثة ألماني بالخطأ.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن المواطن عبد القادر صارغن، توفي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مستشفى بمدينة هانوفر.

وأكدت المصادر لوكالة الأناضول أن أسرة صارغن اكتشفت في أثناء الاستعداد لغسل الميت وتكفيته وفقاً للشعائر الإسلامية أن الجثمان لمواطن ألماني.

وذكرت أن حزن الأسرة التركية تضاعف عندما تواصلت مع المستشفى وعلمت بأن جثمان عبد القادر قد أُحرق.

وقررت الأسرة اللجوء إلى القضاء بشأن الحادثة.

وأشارت المصادر إلى أن القنصلية العامة التركية في هانوفر تتواصل مع أسرة صارغن لتوفير الدعم اللازم لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us