توجّه رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون مساء الخميس، إلى ليبيا للمشاركة في "منتدى طرابلس للاتصال" المنعقد بمناسبة اعتماد العاصمة الليبية "عاصمة الإعلام العربي لعام 2022".

وكان في استقبال ألطون وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، وفق بيان نشرته منصة "حكومتنا" الليبية عبر حسابها على فيسبوك.

وأفاد البيان الليبي بأن الوزير اللافي، استقبل رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بعد وصوله طرابلس، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي زيارة المسؤول التركي للمشاركة في افتتاح أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي المنعقد ضمن فعاليات اختتام احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام 2022، وفق البيان الذي لم يوضح مدة زيارة ألطون.

وفي 16 يونيو/حزيران 2021، قرر مجلس وزراء الإعلام العرب بالإجماع اعتماد طرابلس عاصمة الإعلام العربي لسنة 2022، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عُقد بمقرّ الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

ويقام الحدث في العاصمة الليبية من 18 إلى 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري بحضور ومشاركة وزراء الإعلام العرب ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، ورؤساء منظمات واتحادات إعلامية عربية، حسبما صرح به مصدر في اللجنة المنظمة لوكالة الأناضول.