انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إيواء دول غربية لإرهابيين بينما تغلق أبوابها أمام المهاجرين الفارّين من مناطق الصراعات.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، في افتتاح "مؤتمر القضاء الدستوري في العالم الإسلامي" المنعقد في قصر دولمة باهتشة بإسطنبول.

وقال الرئيس أردوغان: "الذين لا يتمتعون بفضيلة مواجهة ماضيهم الاستعماري لا ينفكون يحدثوننا عن حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وأردف: "من لا يرون ضيراً في دعم التنظيمات الارهابية الدموية يتشدّقون أمامنا بقدسية حياة الإنسان".

ولفت أردوغان إلى أن المؤسسات التي تتجاهل المهاجرين السوريين والعراقيين والأفارقة تتصرف بمنتهى التسامح عندما يتعلق الأمر بإرهابيي "غولن" و"PKK".

وأضاف: "موقف جارتنا الغربية اليونان تجاه المهاجرين وصل إلى مستوى الوحشية. فهي تُغرق قواربهم وتُصادر أموالهم وثيابهم وترسلهم من جديد إلى البحار".

ولفت إلى أن "الأزمة السورية أكبر دليل على ازدواجية الغرب في التعامل مع القضايا العامة".

وقال: "السلوكيات العنصرية ظهرت في تعامل الدول الغربية مع اللاجئين السوريين".

كما تطرّق إلى إيواء الولايات المتحدة زعيم تنظيم "غولن" الإرهابي، المتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الأمريكية لم تطرق باب زعيم التنظيم أبداً رغم الوثائق الكثيرة التي قدّمتها تركيا.

وقال الرئيس أردوغان في السياق ذاته: "نرى بوضوح ازدواجية المعايير في تعامل الدول الغربية مع الإرهابيين".

وتابع: "نريد من الغرب خطوات عملية في تعامله مع التنظيمات الإرهابية".

وأكد أن تركيا "ستواجه ازدواجية المعايير وستعمل لنشر الأمن والاستقرار في المنطقة".