قال مكتب الادعاء في العاصمة الفرنسية باريس الجمعة إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في حين أصيب أربعة بعد إطلاق نار في الدائرة العاشرة بالمدينة، ليؤكّد بذلك ما ذكره الإعلام.

وأضاف المكتب أن الشرطة ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 69 عاماً على صلة بالواقعة.

وكانت شبكة تليفزيون "بي إف إم" الفرنسية ذكرت أن شخصاً على الأقلّ لقي مصرعه وأصيب عدة أشخاص بعد إطلاق أعيرة نارية في باريس اليوم الجمعة.

وأكّد مسؤول كبير في قصر بلدية باريس وقوع إطلاق نار.

وكتب نائب رئيس البلدية إيمانويل غريغوار على تويتر: "وقع هجوم مسلح. شكراً لقوات الأمن على تحركها السريع.. قلوبنا مع الضحايا ومن شهدوا هذه الفاجعة".

وقالت شرطة باريس إنها تتعامل مع واقعة في رو دنجان، وطالبت السكان بالابتعاد عن المنطقة.

وقالت شبكة التليفزيون إن المسلح كان في الستينيات من العمر واعتُقل.

ولم تتضح بعد دوافع مطلق النار.

وقالت امرأة من متجر في مبنى مجاور طلبت عدم كشف عن هويتها، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "في الشارع سبع أو ثماني طلقات، إنه أمر مخيف، بقينا محبوسين في الداخل".

وذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية أن الرجل الذي اعتُقل في حادث إطلاق النار معروف للسلطات الفرنسية وهاجم مخيّماً للمهاجرين قبل عام.