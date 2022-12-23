صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة أن العمل مع أنقرة متواصل بخصوص إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا.

وأوضح نوفاك في تصريح حديثه لقناة Rossiya-24، أن العمل جارٍ بفاعلية مع الأتراك والدول المحتملة الأخرى التي يمكنها المشاركة في المشروع.

وأكد أنه سيجرى تحديد الأسعار وفقاً لظروف السوق في المركز بتركيا، مشيراً إلى أن التسعير في هولندا أو بريطانيا أو منصات التداول الأخرى ليس واضحاً.

والأسبوع الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن البنية التحتية للغاز الطبيعي في تركيا تتمتع بإمكانات كبيرة، مشيراً إلى إمكانية إنشاء منصة إلكترونية للتجارة فيها.

وسبق ذلك تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في حفل زيادة سعة محطة تخزين الغاز في ضاحية سيليفري بإسطنبول، أعلن فيه بدء اتخاذ خطوات تؤهل تركيا لأن تكون مركزاً عالمياً للغاز الطبيعي.

وأوضح أن محطة سيليفري باتت اليوم أكبر منشأة في أوروبا لتخزين الغاز تحت الأرض، بعد زيادة سعتها.