سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا: نعمل مع تركيا لإنشاء مركز للغاز الطبيعي وتسعيره وفقاً لظروف السوق
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تعمل على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، حيث سيجرى تحديد الأسعار وفقاً لظروف السوق في ذلك المركز، مشيداً بالبنية التحتية التي تتمتع بها أنقرة في مجال الغاز.
روسيا: نعمل مع تركيا لإنشاء مركز للغاز الطبيعي وتسعيره وفقاً لظروف السوق
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك/ صورة: AA
23 ديسمبر 2022

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة أن العمل مع أنقرة متواصل بخصوص إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا.

وأوضح نوفاك في تصريح حديثه لقناة Rossiya-24، أن العمل جارٍ بفاعلية مع الأتراك والدول المحتملة الأخرى التي يمكنها المشاركة في المشروع.

وأكد أنه سيجرى تحديد الأسعار وفقاً لظروف السوق في المركز بتركيا، مشيراً إلى أن التسعير في هولندا أو بريطانيا أو منصات التداول الأخرى ليس واضحاً.

والأسبوع الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن البنية التحتية للغاز الطبيعي في تركيا تتمتع بإمكانات كبيرة، مشيراً إلى إمكانية إنشاء منصة إلكترونية للتجارة فيها.

وسبق ذلك تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في حفل زيادة سعة محطة تخزين الغاز في ضاحية سيليفري بإسطنبول، أعلن فيه بدء اتخاذ خطوات تؤهل تركيا لأن تكون مركزاً عالمياً للغاز الطبيعي.

وأوضح أن محطة سيليفري باتت اليوم أكبر منشأة في أوروبا لتخزين الغاز تحت الأرض، بعد زيادة سعتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us