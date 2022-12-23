سياسة
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بواقع 22.9 مليار دولار.. صادرات الآلات التركية تحقق أرقاماً قياسية في 2022
حققت صادرات الآلات التركية أرقاماً قياسية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2022، بواقع 22.9 مليار دولار وبنسبة زيادة 9.1% حسب بيانات اتحاد مصدّري الآلات في تركيا.
بواقع 22.9 مليار دولار.. صادرات الآلات التركية تحقق أرقاماً قياسية في 2022
  بواقع 22.9 مليار دولار.. صادرات الآلات التركية تحقق أرقاماً قياسية في 2022   / صورة: AA
23 ديسمبر 2022

سجلت تركيا رقماً قياسياً في صادرات الآلات خلال 11 شهراً من العام الجاري، بواقع 22.9 مليار دولار وبنسبة زيادة 9.1%.

وحسب بيانات اتحاد مصدري الآلات في تركيا، يواصل القطاع تسجيل أرقام قياسية في صادرات الآلات، محققاً زيادة بمعدل 9.1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021.

وحقق القطاع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عائدات بقيمة 2.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 135.7% لروسيا و57.9% للولايات المتحدة.

وبلغت قيمة صادرات الآلات التركية إلى ألمانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال نوفمبر الماضي 600 مليون دولار.

كما بلغت قيمة صادرات الآلات إلى بريطانيا وإيطاليا أكثر من 100 مليون دولار.

وزاد إجمالي صادرات تركيا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر بنسبة 13.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 231.2 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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