سجلت تركيا رقماً قياسياً في صادرات الآلات خلال 11 شهراً من العام الجاري، بواقع 22.9 مليار دولار وبنسبة زيادة 9.1%.

وحسب بيانات اتحاد مصدري الآلات في تركيا، يواصل القطاع تسجيل أرقام قياسية في صادرات الآلات، محققاً زيادة بمعدل 9.1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021.

وحقق القطاع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عائدات بقيمة 2.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 135.7% لروسيا و57.9% للولايات المتحدة.

وبلغت قيمة صادرات الآلات التركية إلى ألمانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال نوفمبر الماضي 600 مليون دولار.

كما بلغت قيمة صادرات الآلات إلى بريطانيا وإيطاليا أكثر من 100 مليون دولار.

وزاد إجمالي صادرات تركيا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر بنسبة 13.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 231.2 مليار دولار.