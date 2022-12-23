بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الجمعة.

وأعرب الرئيس أردوغان خلال الاتصال عن ارتياحه لاكتساب العلاقات بين البلدين زخماً بفضل الحوار القائم بينهما.

واستطرد أردوغان مبيناً أن الوضع القائم في العلاقات التركية-الأوروبية ليس في مصلحة الطرفين.

وقال إن عدم تسليم مصالح الاتحاد الأوروبي إلى أهداف ضيقة الأفق لدولة أو دولتين من أعضائه من شأنه أن يمهد الطريق لتفاهم مُربح للجانبَين.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع روسيا وأوكرانيا على أعلى مستوى لإنهاء الحرب الدائرة.