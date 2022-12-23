سياسة
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تركيا تتابع قضية مغترب أحرق مستشفى ألماني جثمانَه بعد تسليم ذويه جثة أخرى
أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة تتابع من كثب قضية المواطن المغترب عبد القادر صارغن، الذي أُحرق جثمانه "خطأً" بعد وفاته في مدينة هانوفر شمالي ألمانيا، متقدمة بالتعازي لذوي المتوفى بعد صدمتهم باكتشاف الخلط بين جنازة فقيدهم وأخرى لأحد الألمان.
تركيا تتابع قضية مغترب أحرق مستشفى ألماني جثمانَه بعد تسليم ذويه جثة أخرى
تركيا تتابع قضية مغترب أحرق مستشفى ألماني جثمانَه بعد تسليم ذويه جثة أخرى    / صورة: AA
23 ديسمبر 2022

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها تتابع من كثب قضية المواطن المغترب عبد القادر صارغن، الذي أُحرق جثمانه "خطأً" بعد وفاته في مدينة هانوفر شمالي ألمانيا.

وفي بيان نشره الجمعة، تقدم متحدث الوزارة تانجو بيلغيتش بالتعازي لأسرة صارغن التي صُدمت بعد اكتشافها الخلط بين جنازة فقيدها وأخرى لأحد الألمان.

وقال بيلغيتش إن عبد القادر توفي إثر وعكة صحية في مستشفى بمدينة هانوفر يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، معرباً عن أسفه لاختلاط جنازته وحرق جثمانه.

وأوضح أن القنصلية العامة التركية في هانوفر تواصلت مع أسرة صارغن بعد اكتشاف إحراق جثمانه خطأً، وبدأت الاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية.

وشدد على أن وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو ونائبه ياسين أكرم سريم، يتابعان القضية، وأن الوزارة توفر الدعم القانوني اللازم للأسرة المغتربة في هانوفر.

وأكد متحدث الخارجية التركية أن الوزارة تنسق مع رئاسة الشؤون الدينية لضمان نقل جنازة المتوفى إلى البلاد بغية دفنها هنا بما يتوافق مع الشعائر الإسلامية.

وطالب السلطات الألمانية بمعاقبة المسؤولين عن إحراق الجثمان والاعتذار للأسرة التركية وتسليم الرفات إلى أنقرة بسرعة، واتخاذ التدابير لمنع حدوث أخطاء مماثلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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