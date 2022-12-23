سياسة
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شاهد | "إعصار متفجر" يضرب شمال أمريكا ويتسبب في اضطرابات بحركة النقل الجوي
ساد برد قارس قارة أمريكا الشمالية، الجمعة مصحوباً، بعاصفة شتوية ضخمة تتجمع في الغرب الأوسط مما دفع السلطات الأمريكية إلى إصدار تحذيرات لنحو ثلثي السكان من الطقس القاسي، مما يربك خطط السفر لملايين الأمريكيين.
شاهد | "إعصار متفجر" يضرب شمال أمريكا ويتسبب في اضطرابات بحركة النقل الجوي
"إعصار متفجر" يضرب شمال أمريكا ويتسبب باضطرابات في حركة النقل الجوي / صورة: AFP
23 ديسمبر 2022

أصدرت السلطات في الولايات المتّحدة، الجمعة، تحذيرات لأكثر من ثلثي السكّان من مخاطر عاصفة ثلجية تاريخية تحمل معها موجة صقيع قطبي تسبّبت منذ الآن بإلغاء آلاف الرحلات الجوية وبقطع طرقات سريعة رئيسية، في وقت تشهد فيه البلاد حركة تنقلات ضخمة عشية عيد الميلاد.

وحذر الخبراء من أن درجات الحرارة المنخفضة التي تسبب الفوضى في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا يمكن أن تؤدي إلى عضة الصقيع على المناطق غير المغطاة من الجلد في غضون خمس إلى عشر دقائق فقط.

وأدت عاصفة شتوية قوية في القطب الشمالي إلى تحذيرات لأكثر من 135 مليون شخص من سوء الأحوال الجوية في عطلة نهاية الأسبوع قبل فترة السفر الأكثر ازدحاماً في العام.

وتمتد التحذيرات من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي وتصل إلى الجنوب حتى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وفلوريدا.

وألغت المطارات الرئيسية آلاف الرحلات الجوية مع اشتداد العاصفة.

وانخفضت الحرارة إلى -40 درجة مئوية في بعض المناطق، وأصدرت السلطات الأمريكية إرشادات وتحذيرات من عاصفة شتوية لنحو 240 مليون شخص، أي نحو 72% من سكان الولايات المتحدة، وفق الأرصاد الجوية الوطنية.

وجاء في تقرير أصدرته الأرصاد الجوية الوطنية صباح الجمعة أنّ التحذير من "مخاطر الطقس الشتوي لا يزال قائماً من الحدود الكندية وصولاً إلى ريو غراندي في الجنوب (النهر الحدودي مع المكسيك)، ساحل الخليج ووسط شبه جزيرة فلوريدا وتمتد من شمال غرب المحيط الهادئ إلى الساحل الشرقي".

وتخطّى عدد الرحلات الجوية التي أُلغيَت 3520 رحلة فيما أُرجئت 1920 رحلة أخرى، وفق الموقع الإلكتروني للرصد "فلايت أوار"، وعديد من هذه الرحلات كان مجدولاً في مطارات دولية كبرى لا سيما في نيويورك وسياتل وشيكاغو أوهير.

وحذّر وزير النقل الأمريكي بيت بوتجيج من أن السفر خلال العطلة تأثر بشدة.

وقالت وزارة النقل في ساوث داكوتا إنّ "الطواقم تستخدم كل الموارد المتاحة في الولاية" لتحسين الأوضاع.

وأشار تطبيق "أكيوويذر" إلى أنّ العاصفة يمكن أن تشتد سريعاً وتتحوّل إلى ما يعرف بـ"الإعصار القنبلة" (بومب سايكلون) الذي يتكوّن حين ينخفض الضغط الجوي وتصطدم كتل هوائية باردة بأخرى دافئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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