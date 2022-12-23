سياسة
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البرلمان الليبي يستنكر إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية أحادياً
أعلن البرلمان الليبي رفضه الشديد لإعلان مصر ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا بدون أي مشاورات مسبقة، معتبراً “هذه الخطوة تجاوزاً لروح الأخوة وحسن الجوار وانتهاكاً للسيادة الليبية لا يمكن القبول به".
البرلمان الليبي يستنكر إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية أحادياً
البرلمان الليبي يستنكر إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية أحاديا   / صورة: AA
23 ديسمبر 2022

أعلنت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الليبي، رفضهما الشديد لإعلان مصر ترسيم الحدود البحرية من جانب واحد، وذلك في أول موقف يصدر عن مجلس النواب الليبي ضد خطوات مصرية.

وعبرت اللجنتان، في بيان مشترك عن “استغرابهما من إعلان جمهورية مصر من جانب واحد ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا بلا أي مشاورات مسبقة”، وشددتا على أن “الترسيم من جانب مصر، في هذا الوقت الصعب الذي تمر به البلاد، يعد انتهاكاً للمصالح الليبية في المتوسط”.

وتابع البيان أن “هذه الخطوة تعتبر تجاوزاً لروح الأخوة وحسن الجوار وانتهاكاً للسيادة الليبية لا يمكن القبول به، وأن ترسيم الحدود الذي أعلنته مصر غير عادل بموجب القانون الدولي، ويتعدى بشكل واضح على الحدود الليبية البحرية”.

ولفت البيان إلى أن الإعلان في حد ذاته “يعتبر سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين إذ كانت مصر دوماً سنداً لليبيا في أوقات الأزمات”.

وأكدت اللجنتان أن “ترسيم الحدود يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدَين ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً، بترسيم الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، قرار الرئيس المصري، والذي حمل رقم 595 لسنة 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الليبية رفض حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرار الرئاسة المصرية.

واعتبرت أن “الترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي وأن التحرك المصري الأحادي يعد انتهاكاً لحقوق الليبيين، وهو مخالف لمبادئ حسن النية وادعاءات مصر باحترامها سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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