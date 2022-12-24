تسببت الرياح القوية والأمطار الجليدية والتساقط الكثيف للثلوج بإغلاق المدارس، الجمعة، في كندا وقطع الكهرباء عن المنازل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية بعد اجتياح عاصفة شتوية عاتية جميع أنحاء البلاد.

ودفعت العاصفة السلطات الكندية إلى حث المواطنين على البقاء في منازلهم قبل أن تسوء الأحوال الجوية بشكل أكبر.

وقال خبير الأرصاد الجوية ستيف فليسفيدير بوزارة البيئة الكندية إن من المتوقع أن تؤثر العاصفة في نحو ثلثي المواطنين الكنديين مع عبورها أكثر منطقتين اكتظاظاً بالسكان في البلاد، هما أونتاريو وكيبيك، في طريقها إلى المناطق المطلة على الأطلسي.

وقال: "في كل موسم للشتاء، نتوقع عواصف (لكن) هذه العاصفة كبيرة".

وألغت شركة "وست جيت إيرلاينز"، ثاني أكبر شركات الطيران في كندا، استباقياً جميع رحلاتها في مطارات تورونتو وأوتاوا وكيبيك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحذّرت أيضاً أكبر شركات الطيران الكندية "أير كندا" من عمليات تأخير وإلغاء.

وذكر موقع فلايت أوير لتتبُّع الرحلات الجوية أن ما يقرب من 320 رحلة طيران أُلغيت أو ما يقرب من ثلث رحلات الوصول والمغادرة التي كانت مقررة الجمعة في مطار بيرسون في تورونتو، وهو أكثر المطارات ازدحاماً في كندا مع تأخير 200 رحلة أخرى.