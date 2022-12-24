سياسة
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التحقيقات في اقتحام الكونغرس تكشف سبب تأخر قوات الحرس وتحمّل ترمب المسؤولية
اللجنة المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني 2021، تكشف عن عدم تعمد أي مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية تأجيل إرسال قوات الحرس الوطني وقت وقوع الكارثة، لكنها حمّلت في الوقت ذاته الرئيس دونالد ترمب المسؤولية.
التحقيقات في اقتحام الكونغرس تكشف سبب تأخر قوات الحرس وتحمّل ترمب المسؤولية
المئات من مؤيدي ترمب خلال اقتحامهم الكونغرس  / صورة: Reuters
24 ديسمبر 2022

كشفت اللجنة المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول (الكونغرس الأمريكي) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، عدم تعمد أي مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون) تأجيل إرسال قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول.

ووفق التقرير النهائي للجنة، فإن "الرسائل المتضاربة" هي السبب في تأخير قوات الحرس الوطني.

لكن اللجنة ألقت في الوقت ذاته اللوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في تعطيل إرسال الحرس، حيث هجم المئات من مؤيدي ترمب على المبنى ولأكثر من ثلاث ساعات وحطموا نوافذه، حتى وصول رجال الحرس الوطني وبدء إخماد الفوضى.

وفي تقريرها المكون من 845 صفحة قالت اللجنة إن "الرئيس ترمب لديه السلطة والمسؤولية لتوجيه نشر الحرس الوطني في مقاطعة كولومبيا، لكنه لم يصدر أي أمر بنشر الحرس الوطني في السادس من يناير أو في أي يوم آخر".

وأضافت اللجنة أنه "لم يوجّه أي وكالة فيدرالية لإنفاذ القانون بالمساعدة".

وكان معرفة سبب استغراق البنتاغون ساعات لإرسال الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول وقت اقتحامه، هو الأمر الذي ركزت اللجنة عليه.

كذلك كشف التقرير أن قائد الحرس الوطني، الميجر جنرال وليام ووكر، "قد فكر بقوة في إرسال قواته دون أوامر محددة من البيت الأبيض أو كبار مسؤولي وزارة الدفاع".

ووفق مسؤولين في الحرس الوطني فإن ووكر فكّر جدياً في إمكانية كسر التسلسل القيادي"، حيث تساءل ووكر أمام العديد من الضباط "هل يجب أن ننتشر الآن ونستقيل غداً؟".

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على خسارة الرئيس ترامب للانتخابات، ما نتج عنه اقتحام مبنى الكونغرس، ومقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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