سياسة
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قضية كامبريدج أناليتيكا.. "ميتا" توافق على تسوية لمشاركتها بيانات مستخدمين
وافقت شركة "ميتا" على دفع 725 مليون دولار كتسوية في دعوى قضائية ضدها بشأن إتاحتها بيانات المستخدمين الخاصة إلى أطراف ثالثة.
قضية كامبريدج أناليتيكا.. "ميتا" توافق على تسوية لمشاركتها بيانات مستخدمين
لم يتضح بعد الكيفية التي سيحصل بها المدّعون على حصصهم في التسوية / صورة: Reuters
24 ديسمبر 2022

وافقت شركة "ميتا"، مالكة فيسبوك، على دفع مبلغ 725 مليون دولار كتسوية في دعوى قضائية جماعية ضدها بشأن إتاحتها بيانات المستخدمين الخاصة إلى أطراف ثالثة، منها شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية، بالاطلاع على البيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك.

ولم تعترف "ميتا" بارتكاب مخالفات، لكنها قالت إنها "جددت نهجها تجاه الخصوصية" على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقالت في بيان: "نتطلع إلى الاستمرار في بناء الخدمات التي يحبّها الناس ويثقون بها، وفي الطليعة الحفاظ على الخصوصية".

وتحتاج التسوية المقترحة، التي كشفت عنها المحكمة الخميس، إلى موافقة قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو.

وستُنهي حال إتمامها دعوى قضائية تستمر منذ سنوات تُتهم فيها فيسبوك بمشاركة بيانات 87 مليون مشترك مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية "كامبريدج أناليتيكا".

ولم يتضح بعد الكيفية التي سيحصل بها المدعون على حصصهم في التسوية.

وتقول باحثة الخصوصية والأخلاق في معهد آلان تورينغ، جانيس وونغ، إن مبلغ التسوية لن يتجاوز دولارين أو ثلاثة دولارات للشخص الواحد إذا قرر كل فرد تقديم مطالبة.

وفي 2 مارس/آذار 2023، ستُعقد جلسة استماع أخرى بشأن التسوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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