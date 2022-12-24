أعلن وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، السبت، إطلاق عملية أمنية ضد تنظيم PKK الإرهابي، في أرياف عدد من الولايات جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك في تصريح خلال تفقده لإحدى قواعد قوات الدرك بقضاء "ليجا" التابع لولاية ديار بكر.

وذكر أن العملية الأمنية التي حملت اسم "أرن الحصار خريف-شتاء 18"، يشارك فيها 3 آلاف و650 عنصراً أمنياً في ولايات ديار بكر، وبينغول، وموش، وباطمان التركية.

وأكد صويلو أن العملية ستستمر حتى تطهير المنطقة من آخر إرهابي.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد PKK الإرهابي في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار إلى أن اسم "أرن" أُطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/آب 2017.