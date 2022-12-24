قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن جهود تركيا لتمديد صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا تستحق التقدير.

جاء ذلك في منشور له بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، تعليقاً على محادثته الهاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح روته: "لقد تحدثت مع أردوغان، من الجيد أن يكون هناك اتصالات مكثفة في أوقات الحرب، جهود تركيا لتمديد صفقة الحبوب تستحق التقدير، وحاسمة للأمن الغذائي العالمي".

وأضاف روته أنه تباحث مع الرئيس التركي حول التعاون داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتطورات في المنطقة.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الرئيس أردوغان، تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود، 120 يوماً اعتباراً من 19 من نفس الشهر.

وفي 22 يوليو/تموز وقّعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.