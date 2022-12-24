سياسة
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الصين تعبّر عن "استيائها ومعارضتها" لقانون الدفاع الأمريكي .. ما القصة؟
عبّرت وزارة الخارجية الصينية عن رفضها التام واستيائها من قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الذي اعتمده الرئيس جو بايدن الجمعة. ويشمل  التفويض السماح بمساعدات أمنية لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار.
الصين تعبّر عن "استيائها ومعارضتها" لقانون الدفاع الأمريكي .. ما القصة؟
تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها ولم تستبعد أبداً اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها / صورة: Reuters
24 ديسمبر 2022

عبّرت وزارة الخارجية الصينية السبت عن "استيائها القوي ومعارضتها التامة" لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الذي اعتمده الرئيس جو بايدن أمس الجمعة.

ويُجيز القانون إنفاقاً عسكرياً قيمته 858 مليار دولار، تشمل السماح بمساعدة أمنية تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار ومبيعات أسلحة سريعة لتايوان. وقالت الصين إنه يشمل بنوداً "تُحدِث ضرراً خطيراً للسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

كما شمل القانون أيضاً تعديلاً يُقيّد مشتريات الحكومات الأمريكية من منتجات تستخدم شرائح إلكترونية تصنعها مجموعة معينة من الشركات الصينية.

وورد في بيان الوزارة أن القضية تتجاهل الحقائق لتضخيم تهديد الصين، "وتتدخل بشكل تعسفي في الشؤون الداخلية للصين، وتهاجم وتشوّه الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثّل استفزازات سياسية خطيرة للصين".

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، ولم تستبعد أبداً اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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