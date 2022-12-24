سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | عاصفة قطبية تضرب الولايات المتحدة وتترك مليون شخص بدون كهرباء
اشتدّت عاصفة شتوية قادمة من القطب الشمالي تاركة أكثر من مليون شخص بدون كهرباء في أنحاء الولايات المتحدة. وجاء في بيان للأرصاد الجوية الأمريكية أنّ "1.1 مليون عميل في 24 ولاية أصبحوا بدون كهرباء، بما في ذلك ولايات تكساس، ونيويورك، ونورث كارولينا".
شاهد | عاصفة قطبية تضرب الولايات المتحدة وتترك مليون شخص بدون كهرباء
عاصفة قطبية تضرب الولايات المتحدة وتترك مليون شخص بدون كهرباء / صورة: AFP
24 ديسمبر 2022

اشتدت عاصفة شتوية قادمة من القطب الشمالي، الجمعة، تاركة أكثر من مليون شخص بدون كهرباء في أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية الوطنية، في بيان، إن "حالة الطقس السيئة بالقطب الشمالي، ودرجات برودة الرياح الخطيرة ستستمر في معظم أنحاء الثلثين الشرقيين من البلاد خلال عطلة عيد الميلاد بنهاية الأسبوع".

وأضاف البيان أن "1.1 مليون عميل في 24 ولاية أصبحوا بدون كهرباء، بما في ذلك ولايات تكساس، ونيويورك، ونورث كارولينا".

وأدّت العاصفة القوية إلى انخفاض درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر في ولايات مونتانا وساوث داكوتا ووايومنغ.

وذكرت تقارير إعلامية أن عشرات المركبات تعرضت لحوادث مرتبطة بالطقس في أنحاء البلاد، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص على الأقل.

والجمعة، أُلغي أكثر من 8 آلاف رحلة جوية وكان هناك أكثر من 25 ألف حالة تأخير عن الرحلات، وفقاً لموقع تتبع الرحلات "FlightAware" ، ما تسبب في كابوس سفر للملايين قبل العطلة.

وتسببت العاصفة بفيضانات هائلة في أجزاء من ولايتي نيويورك ونيوجيرسي.

وأعلنت عدة ولايات بما في ذلك نيويورك ووست فرجينيا و كنتاكي وجورجيا ونورث كارولينا وأوكلاهوما حالات الطوارئ.

وحثّ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين على اتباع تحذيرات المسؤولين والابتعاد عن الطرق حيث تواجه بعض الولايات إغلاق طرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us