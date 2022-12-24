قدّمت قناة TRT World التركية رداً على وكالة أنباء رويترز البريطانية، التي شنّت حملة تحت إعلان لوظيفة "نائب لرئيس مكتب تركيا" عبر منصة LinkedIn، والتي استهدفت من خلاله تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وأشارت قناة TRT World، التي نشرت إعلاناً عن وظيفة بأنها تبحث عن مراسل في لندن، إلى إعلان رويترز الفاضح.

وفي وصف الإعلان، لفتت TRT World الانتباه إلى تزعزع الاستقرار السياسي في المملكة المتحدة، والمشاكل الاقتصادية، وحقيقة أن هذا البلد لا يزال يحكمه التاج في القرن الحادي والعشرين.

وجاء في الوصف: "نحن نبحث عن صحفي ديناميكي وخبير للمساعدة في قيادة ملف إخباري لوضع جدول الأعمال من المملكة المتحدة، وهي عضو في حلف الناتو وقوة إقليمية محورية لها تأثير كبير في أمن أوروبا والشرق الأوسط. ترك فشل الحكومات المتتالية الاستجابة لتحديات مثل فيروس كورونا والبريكست والأزمات الاقتصادية العالمية. بريطانيا في حالة اضطراب سياسي، تضع الحكومات قصيرة العمر مستقبل المملكة المتحدة في حالة من عدم اليقين، وتحولها بعيداً عن أوروبا".

وأعادت وفاة الملكة إليزابيث الثانية إشعال الجدل حول مستقبل الملكية، حيث شكك كثير من الناس في ذلك كطريقة للحكم من العصور الوسطى في عالم حديث.

وجاء أيضاً في الإعلان: "نحن نبحث عن فرد يتمتع بمهارات قوية في الكتابة وإعداد التقارير مع القدرة على تقديم قصص مؤسسية عميقة. في الوقت نفسه، يجب أن يُقدّم الدعم لفريقنا بينما يشرع في تغطية القضايا الرئيسية مثل سعي الحكومة الاسكتلندية للاستقلال والتهديد الذي تشكله على وحدة المملكة المتحدة، والتضخم الجامح والجنيه الإسترليني".

وأضاف الإعلان: "المملكة المتحدة هي واحدة من أهم الأسواق في العالم. يحظى اقتصادها وسياستها ودبلوماسيتها وسياساتها الهشة باهتمام كبير للعملاء الماليين والإعلاميين وكذلك القراء على منصاتنا الرقمية ومنصات الإنترنت".

وتابع: "المملكة المتحدة قصة معقدة وسريعة الحركة. سيكون المرشح الناجح مراسلاً وكاتباً قوياً يتمتع بسرد مقنع وقدرة على قطع صورة مربكة في كثير من الأحيان لإخبار قصة جيدة السياق ومتوازنة، والتقاط الأهمية السياسية والاقتصادية للأحداث وتداعياتها الدولية. سيتعاون مراسل لندن أيضاً مع مراسلينا في واشنطن وإسطنبول لإنشاء قصص استقصائية ومشروعات طويلة المدى وتطويرها".

وجاءت صيغة الإعلان هذه، رداً على إعلان نشرته وكالة رويترز وُصف بأنه مسيء لتركيا ورئيسها أردوغان.