سياسة
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عبّرت عن ندمها.. "ذي صن" البريطانية تسحب مقالاً مسيئاً لميغان ماركل
عبّرت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن ندمها على نشر مقال للصحفي جيريمي كلاركسون بعد إساءته لميغان ماركل، قبل سحب المقال. وكان كلاركسون، استُبعد عام 2015 من برنامج "توب غير" المخصص لعالم السيارات عبر BBC، بعد اعتدائه جسدياً ولفظياً على أحد المنتجين.
عبّرت عن ندمها.. "ذي صن" البريطانية تسحب مقالاً مسيئاً لميغان ماركل
عبّر كلاركسون في مقال عبر الصحيفة عن "كرهه" لميغان / صورة: Reuters
24 ديسمبر 2022

أبدت صحيفة "ذي صن" البريطانية الجمعة "النّدم" على نشر مقال للصحفي جيريمي كلاركسون حمل فيه بشدة على ميغان ماركل، معلنة سحب النص من أرشيفها.

وكان كلاركسون عبّر في مقال عبر الصحيفة عن "كرهه" لميغان، قائلاً إنه يحلم باليوم "الذي تُجبر فيه على السير عارية في شوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها "يا للعار!" وترمي عليها البراز".

وكُتب المقال رداً على المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على نتفليكس بعنوان "Harry & Meghan" والذي يتهم فيه الأمير هاري وزوجته ميغن الصحافة الشعبية البريطانية بالعنصرية وبمحاولة "تدمير" ميغان.

وقد تلقت منظمة المعايير الصحافية المستقلة في المملكة المتحدة (Ipso) أكثر من 20 ألف شكوى بشأن المقال الذي ندد به أيضاً الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.

وسحبت "ذي صن" المقال الاثنين عن موقعها الإلكتروني، بطلب من كاتبه الذي أشار عبر تويتر إلى أنه استند فيه إلى "اقتباس أبله من مشهد في مسلسل Game Of Thrones (صراع العروش)".

وكتب: "أشعر بالرعب لأني سببت الكثير من الأذى وسأكون أكثر حذراً في المستقبل".

وفي أحد أبرز مشاهد المسلسل الشهير، تُرغَم شخصية نسائية على المشي في "مسيرة العار" عارية في الشوارع فيما يرمى الناس القاذورات عليها.

وكتبت "ذي صن" عبر موقعها الإلكتروني الجمعة: "آراء الكتّاب لا تلزم سواهم، لكننا كجهة ناشرة، ندرك أن حرية التعبير مقرونة بالمسؤولية"، مضيفة: "نحن في ذي صن، نادمون على نشر هذا المقال ونشعر بأسف صادق".

ولفتت الصحيفة إلى أنها سحبت المقال من موقعها الإلكتروني ومن أرشيفها.

وهذه ليست أول مرة يبرز اسم جيريمي كلاركسون على خلفية تصريحات مسيئة أو أعمال استفزازية.

وفي 2015، استُبعد من برنامج "توب غير" المخصص لعالم السيارات عبر BBC، بعد اعتدائه جسدياً ولفظياً على أحد المنتجين. وقبل ذلك، أثار الجدل مرات عدة واتُّهم بإطلاق تصريحات عنصرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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