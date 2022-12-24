سياسة
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أردوغان: سنزف لشعبنا بشائر جديدة بشأن الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جهود بلاده تنصبّ على ربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بالنظام الوطني، فيما أعلن "بشائر" بعد وضع الغاز قيد الاستخدام.
أردوغان: سنزف لشعبنا بشائر جديدة بشأن الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود
أردوغان يعلن "بشائر" جديدة بشأن الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود / صورة: AA
24 ديسمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيزف الاثنين المقبل بشائر جديدة إلى الشعب فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك في كلمة السبت خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع في ولاية أرضروم شمال شرقي البلاد.

وقال الرئيس أردوغان: "نعمل ليلاً ونهاراً لربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنظامنا الوطني، والاثنين سنزف بشائر جديدة إلى شعبنا بهذا الصدد".

وأضاف: "سنزف أيضاً بشائر جديدة لشعبنا بعد وضع الغاز المكتشف في البحر الأسود قيد الاستخدام".

يشار إلى أن تركيا اكتشفت احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بـ540 مليار متر مكعب في البحر الأسود، ومن المنتظر بدء استخراج الغاز في الربع الأول من 2023.

ولفت الرئيس أردوغان، إلى أنه يملك أحلاماً كبيرة لولاية أرضروم إلى جانب كل ولايات تركيا البالغ عددها 81 ولاية.

وأردف قائلاً: "عبر رؤية مئوية تركيا نحن نستعد لإحراز أهم تقدم في تاريخنا الممتد لقرون في منطقتنا، وذلك خلال القرن الجديد لجمهوريتنا".

كما شدد على تعزيز العلاقات التركية مع العالم الإسلامي والعالم التركي وإفريقيا والبلقان وجنوب آسيا.

وأضاف: "كما لم نهمل العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين. إن خط سكة حديد طريق الحرير، الذي من أهم محطاته أرضروم، هو نتاج هذه الرؤية الواسعة. تعتبر أرضروم واحدة من أهم المحطات في جهودنا لجعل بلدنا مركزاً للتوزيع والتجارة لخطوط أنابيب النفط والغاز التي تمتد من آسيا إلى أوروبا".

من جهة أخرى، أفاد الرئيس أردوغان، أن تركيا تحل النزاعات في القوقاز تباعاً، والتي تعد أكبر عقبة أمام الاستخدام الفعال لإمكانات المنطقة.

وقال: "نحن نرسي الأسس لعصر جديد في هذه المنطقة جنباً إلى جنب مع أشقائنا وشقيقاتنا الأذربيجانيين الذين حرروا قرة باغ من الاحتلال (الأرميني) بفضل دعم بلادنا. ستتسارع الأمور أكثر بكثير إذا أحرزت أرمينيا تقدماً في اتجاه السلام والأمن والهدوء من خلال التصرف بحكمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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