سياسة
2 دقيقة قراءة
زامبيا تقرر إلغاء عقوبة الإعدام وحظر التشهير بالرئيس
أصدر الرئيس الزامبي، هاكايندي هيشيليما، قانوناً ألغى بموجبه عقوبة الإعدام وأبطل حظر التشهير برئيس الدولة على المواطنين، ما أثار ردوداً إيجابية من المنظمات والنشطاء المعنيين بحقوق الإنسان.
زامبيا تقرر إلغاء عقوبة الإعدام وحظر التشهير بالرئيس
زامبيا تقرر إلغاء عقوبة الإعدام وحظر التشهير بالرئيس. / صورة: AA
24 ديسمبر 2022

ألغت زامبيا عقوبة الإعدام وأبطلت قانوناً كان يحظر على المواطنين التشهير برئيس الدولة، في خطوة تندرج في سياق الوعود التي قدّمها الرئيس هاكايندي هيشيليما الذي انتخب العام الماضي بعد عقود أمضاها في صفوف المعارضة.

ووقّع الرئيس مساء الجمعة مرسوماً يبطل القانونَين العائدَين إلى الحقبة الاستعمارية، ما أثار ردوداً إيجابية من المنظمات والنشطاء المعنيين بحقوق الإنسان.

ووافق هيشيليما "على قانون العقوبات بنسخته الصادرة في 2022 الذي يلغي عقوبة الإعدام وجرم التشهير بالرئيس اللذيْن كانا في نصوص القوانين الزامبية منذ فترة ما قبل الاستقلال"، حسبما صرّح في بيان الناطق باسم الرئاسة أنتوني بواليا.

ورأى الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان بريبنر تشانغالا في هذا القرار خطوة مهمّة نحو إرساء ديمقراطية فعلية.

وقال في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إنها ركيزة أساسية للسير نحو "إلغاء القوانين الاستعمارية التي لا تتماشى مع النظام الديمقراطي في البلد"، داعياً الرئيس إلى الذهاب أبعد من ذلك والنظر في "القانون حول الأمن العام والنفاذ إلى المعلومات وغير ذلك من القوانين الاستعمارية".

ونوّهت كارولين كاتوتوبوي مديرة مركز "سانتر فور بوليسي ديالوغ" بأن الرئيس وفى بوعد انتخابي.

وقالت في بيانٍ: "يسعدنا أن يكون هذا القانون القمعي قد ألغي أخيراً. وسيتسنّى للمواطنين الإعراب عن آرائهم بحرية دون أن يخشوا التعرّض للملاحقة كما كانت الحال في الماضي".

وكان الانتقال الديمقراطي الذي بدأ بعد انتخاب المعارض هاكايندي هيشيليما رئيساً للبلد في أغسطس/آب 2021 على أساس وعود بالقضاء على الفساد المستشري وإنعاش الاقتصاد أحيا الآمال في القارة الإفريقية والخارج.

ويناهز عدد سكان زامبيا 18 مليون نسمة، وهي بلد فقير غير ساحلي وكانت محمية بريطانية تعرف باسم روديسيا الشمالية قبل استقلالها في 1964.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us