سياسة
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لمجاراة التضخم.. بريطانيا تزيد الإنفاق الدفاعي بأكثر من مليار جنيه إسترليني
قالت صحيفة تليغراف إن بريطانيا ستزيد الإنفاق الدفاعي بأكثر من مليار جنيه إسترليني، وذلك لتجنب انخفاض القيمة الحقيقية مع استمرار التضخم بمعدل يفوق 10%.
لمجاراة التضخم.. بريطانيا تزيد الإنفاق الدفاعي بأكثر من مليار جنيه إسترليني
لمجاراة التضخم.. بريطانيا تزيد الإنفاق الدفاعي بأكثر من مليار جنيه إسترليني. / صورة: الجيش البريطاني
24 ديسمبر 2022

ذكرت صحيفة تليغراف اليوم السبت أن بريطانيا ستزيد الإنفاق الدفاعي بأكثر من مليار جنيه إسترليني (1.21 مليار دولار) لتجنب انخفاض القيمة الحقيقية خلال العامَين المقبلين.

وقالت إن من المتوقع أن يعلن وزير المالية جيريمي هانت الزيادة عندما يكشف عن ميزانيته في الربيع.

وأفادت الصحيفة بأن خبراء عسكريين يقدرون أن ميزانية وزارة الدفاع في عامي 2024 و2025 يجب أن ترتفع إلى 50.1 مليار جنيه إسترليني من 48.6 مليار لتجنب انخفاض القيمة الحقيقية مع استمرار التضخم بمعدل يفوق 10%.

وقال هانت مع إعلان ميزانية الخريف الشهر الماضي، إن الحكومة أدركت الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وأكدت أنها ستبقي على الميزانية عند 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع التزامها عضواً في حلف شمال الأطلسي.

وقال متحدث باسم الحكومة لرويترز: "لدينا أحد أكبر ميزانيات الدفاع في أوروبا وفي 2020 أعلنّا أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة".

وأضاف المتحدث أن أي زيادة في الإنفاق الدفاعي ستُعدُّ جزءاً من المراجعة المتكاملة القادمة في الربيع، وهي وثيقة تحدد أولويات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية لبريطانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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