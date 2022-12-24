سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | بدء احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم
بدأت احتفالات أعياد الميلاد في مدينة بيت لحم الفلسطينية مع وصول موكب بطريرك القدس والأردن وسائر الديار المقدسة إلى المدينة قادماً من القدس.
صور | بدء احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم
بدء احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم / صورة: AA
24 ديسمبر 2022

بدأت في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية السبت الاحتفالات بأعياد الميلاد للطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي.

ورغم أجواء البرد شاركت فرق كشفية في عروض جابت شوارع مدينة بيت لحم وصولاً إلى ساحة المهد، حيث ذروة الاحتفالات.

كما وصل بعد ظهر السبت، موكب بطريرك القدس والأردن وسائر الديار المقدسة بيير باتيستا بيتسبالا، إلى مدينة بيت لحم، قادماً من القدس في تقليد سنوي، إيذاناً ببدء الاحتفالات.

وتبلغ الاحتفالات ذروتها بقداس منتصف ليلة السبت/الأحد بحضور شخصيات رسمية ودينية أبرزهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وبعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا، شهدت مدينة بيت لحم حركة سياحية نشطة، وفق ما صرح به جريس قمصية الناطق باسم وزارة السياحة الفلسطينية لتلفزيون فلسطين (حكومي).

وقال قمصية: "تجري الاحتفالات وسط حضور سياحي متميز بعد انقطاع لأكثر من عامين، وهناك حركة سياحية نشطة، ونسبة إشغال أكثر من 95% لفنادق بيت لحم".

وأشار إلى "ارتفاع عدد السياح القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، وحجوزات تزيد عن 80% في فنادق مدينتي القدس وبيت لحم خلال الربع الأول من العام القادم".

وكانت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة قالت لوكالة الأناضول في مقابلة معها يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن التوقعات تشير إلى "وصول أكثر من 100 ألف سائح للاحتفال بعيد الميلاد".

وتقام الاحتفالات للطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي يوم 25 ديسمبر، فيما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي يوم 7 يناير/كانون الثاني المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us