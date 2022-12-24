أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحليّة والدوليّة بعد "شكاوى" بشأن عدم التزامهن قواعد اللباس المفروضة.

وقالت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان "وردت شكاوى جديّة بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحليّة والدوليّة".

وأكد متحدث باسم الوزارة توجيه هذا الأمر إلى المنظمات غير الحكومية.

وأضافت الوزارة في رسالتها أنه "في حالة إهمال التوجيه (...) يلغى ترخيص المنظمة".

ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان.

يأتي هذا الإعلان بعد أربعة أيام فقط من قرار حكومة طالبان منع الأفغانيات الالتحاق بالجامعات العامّة والخاصّة إلى أجل غير مسمى.

وبرر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم القرار بعدم التزام طالبات التوجيهات بشأن ارتداء الحجاب.

ورغم وعودها بأن تتبنى سياسات أكثر مرونة، عادت طالبان إلى بعض الممارسات التي اتسمت بها فترتها الأولى في السلطة (1996-2001).

ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، تزايدت الإجراءات الصارمة لا سيما بحقّ النساء اللاتي يُستبعَدن تدريجياً من الحياة العامة.