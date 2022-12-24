سياسة
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قتلى في هجوم روسي على خيرسون وأقار يؤكد استمرار جهود الوساطة
أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت قصفاً روسياً أوقع 7 قتلى في مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، فيما أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار استمرار جهود الوساطة التي تبذلها أنقرة لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.
قتلى في هجوم روسي على خيرسون وأقار يؤكد استمرار جهود الوساطة
زيلينسكي يدين هجوماً أوقع قتلى في خيرسون وأقار يؤكد استمرار جهود الوساطة / صورة: AFP
24 ديسمبر 2022

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت القصف الروسي الذي وصفه بأنه "إرهابي" على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا إذ قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وجُرح 58 آخرون بعد عشرة أشهر من بدء الهجوم.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "السبت صباحاً عشية عيد الميلاد في وسط المدينة. ليست منشآت عسكرية. ليست حرباً وفق ما هو متعارف عليه. هو إرهاب وقتل للتخويف والتلذذ بالقتل".

وحسب الرئاسة الأوكرانية وحاكم المنطقة ياروسلاف يانوشيفيتش "أودى الهجوم (الروسي) بحياة سبعة أشخاص وأصيب 58 من السكان، 18 منهم في حالة خطيرة".

فيما أفاد تقرير سابق للنيابة العامة الأوكرانية بمقتل ثمانية وجرح 17 آخرين.

وصرّح زيلينسكي: "لا بدّ من أن يرى العالم ويفهم ما هو الشرّ المطلق الذي نناضل ضدّه". وأردف: "هو واقع حال أوكرانيا والأوكرانيين" منذ عشرة أشهر من الحرب، مرفقاً رسالته بصور تظهر هول الأضرار.

استمرار جهود الوساطة

وفي أنقرة، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، رداً على سؤال حول مستقبل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، إن تركيا تسعى لضمان وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأوضح خلال اجتماع بمقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة، أن بلاده تدعو إلى إعلان وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية على الأقل الأمر الذي يمهد لوقف إطلاق نار دائم ومن ثم مفاوضات السلام.

وتابع أقار: "تواصل تركيا أعمالها في هذا الصدد بتصميم وإصرار، فنحن نؤيد انتهاء الحرب وإحلال السلام".

وأكد أن تركيا تدعم وحدة تراب جميع جيرانها بما في ذلك أوكرانيا، معرباً عن اعتقاده أن الحرب لن تنتهي بسهولة.

قصف متكرر

وباتت خيرسون منذ استعادتها هدفاً لقصف روسي منتظم يطول خصوصاً منشآت الطاقة فيها. واستهدفتها الجمعة 74 غارة روسية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 22 آخرين، وفق السلطات الإقليمية.

وفي شرق البلاد، لا تزال الضربات الروسية مستمرة على باخموت التي يحاول الروس السيطرة عليها منذ الصيف، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية السبت مشيرة إلى أن "وسط المدينة تعرض للقصف عدة مرات" في اليوم السابق.

مساعدة أمريكية بقيمة 45 مليار دولار

وللتصدي للهجوم الروسي، تطالب كييف منذ أسابيع بمساعدات مالية وعسكرية جديدة من الغرب.

وأقر الكونغرس الأمريكي الجمعة بعد يومين من زيارة فولوديمير زيلينسكي لواشنطن، مشروع الميزانية الفيدرالية التي تشمل مساعدات لأوكرانيا بقيمة 45 مليار دولار.

وأشادت رئيسة مجلس النواب المنتهية ولايتها نانسي بيلوسي بإقرار الميزانية قائلة: "ليس الأمر صدقة، كما قال رئيس أوكرانيا. إنه يتعلق بالأمن، إنه يتعلق بالعمل معاً".

كما أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الجمعة أن كييف ستتلقى حزمة دعم بقيمة 2,5 مليار يورو من هولندا عام 2023، جزء كبير منها مساعدات عسكرية.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا ما أضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم.

ودفع الهجوم عواصم عديدة في العالم إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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