سياسة
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تعمل بواسطة محرك نفاث.. تركيا تكشف عن النموذج الأولي من المسيّرة "عنقاء-3"
شاركت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" النموذج الأولي من المسيرة التركية محلية الصنع "عنقاء-3"، إذ بدت المقاتلة في الصور على شكل حرف "V" بجسم مسطح دون أي إبراز لقمرة القيادة، فيما يُتوقع أن تجري أول رحلة لها العام المقبل.
تعمل بواسطة محرك نفاث.. تركيا تكشف عن النموذج الأولي من المسيّرة "عنقاء-3"
تركيا.. عرض النموذج الأولي من مسيرة "عنقاء-3" محلية الصنع   / صورة: AA
26 ديسمبر 2022

عرضت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" النموذج الأولي من المسيرة التركية محلية الصنع "عنقاء-3"، إذ يُتوقع أن تجري أول رحلة لها العام المقبل.

وشارك موقع "SavunmaSanayiST" المختص بالصناعات الدفاعية التركية، في تغريدة على حسابه في تويتر، السبت، الصور الأولى للمقاتلة المسيرة.

وبدت المقاتلة في الصور على شكل حرف "V" بجسم مسطح دون أي إبراز لقمرة القيادة.

وستتحكم محطات أرضية في أنظمة المسيرة المسلحة، فيما ستعمل بواسطة محرك نفاث توربيني.

ووفقاً للموقع يبلغ وزن المسيرة "عنقاء-3" نحو 7 أطنان، وهي مصممة بشكل أساسي للمهام الجوية والأرضية، وضرب وتدمير منظومات الدفاع الجوي المعادية.

ومن المرتقب أن تدخل خط الإنتاج العام المقبل، بإمكانيات تركية محلية، إذ ستلتحق بنظيراتها من نفس الطراز "عنقاء-1" و"عنقاء-2" لتستخدمها القوات المسلحة التركية ووزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات التركي.

وجرى تصدير مسيّرات من طراز "عنقاء" إلى 3 دول حتى الآن، من بينها كازاخستان وتونس.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجاب رئيس رئاسة الصناعة الدفاعية إسماعيل عن سؤال يتعلق بالمسيرة الجديدة، وقال: "هل سنرى طائرة حربية مسيرة من توساش؟" قائلاً: "إنها قريبة جدّاً، انتظروها أيضاً".

وهكذا سمع الجمهور لأول مرة أن "توساش" هي الأخرى تعمل على طائرة حربية مسيّرة، وأن العمل نُقِل إلى أبعد من ذلك ودخل خط الإنتاج. ولكن لا معلومات واضحة حول منصة نظام الطائرات المسيرة التركية (TİUS)، التي أُعلنَت باسم عنقاء-3. فقط توقعات وصورة متحركة شاركتها الشركة المطورة.

وحسب الخبراء، من المتوقع أن تنفذ عنقاء-3 بشكل أساسي مهام حرجة للهجوم العميق من خلال مشاركة العمل مع المقاتلة الوطنية المأهولة (MMU)، التي تنتجها الشركة ذاتها، في إطار ما يُطلق عليه "Loyal Wingman"، وهي التكنولوجيا التي تفكر فيها دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين بجدية، ودخلت إليها تركيا مؤخراً بكل ثقلها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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