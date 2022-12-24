سياسة
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السودان.. إعلان حالة الطوارئ بولاية جنوب دارفور بسبب تجدد العنف القبلي
أعلنت السلطات السودانية السبت حالة الطوارئ في ولاية جنوب دارفور غربي البلاد، على خلفية تجدد صراعات قبلية أدّت إلى مقتل عدد من المواطنين وحرق قرى وممتلكات.
السودان.. إعلان حالة الطوارئ بولاية جنوب دارفور بسبب تجدد العنف القبلي
السودان.. إعلان حالة الطوارئ لتجدد العنف القبلي بولاية جنوب دارفور - أرشيفية / صورة: AA
24 ديسمبر 2022

أعلنت السلطات السودانية السبت حالة الطوارئ في ولاية جنوب دارفور (غرب)، وحظر التجوال في محلية بليلة جراء أعمال عنف قبليّ.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن "والي ولاية جنوب دارفور حامد التجاني هنون، أصدر أمراً أعلن بموجبه حالة الطوارئ بولاية جنوب دارفور".

كما أعلن هنون "حظر التجوال داخل محلية بليلة اعتباراً من السبت وحتى إشعار آخر، وذلك من الساعة 16:00 مساءً وحتى 4:00 فجراً بتوقيت غرينتش صباح اليوم التالي".

وحسب الوكالة، "أتى أمر الطوارئ في أعقاب اندلاع أعمال عنف قبليّ بين قبيلتَي الداجو والرزيقات، في مناطق شرق محلية بليلة، أدّت إلى مقتل عدد من المواطنين (لم تحدده) وحرق قرى وممتلكات".

واستثنى القرار القطاع الصحي والعاملين فيه وخدمات المياه والكهرباء والمخابز والآبار وناقلات مياه الشرب وسيارات الإسعاف والحالات الصحية الطارئة، وفق المصدر نفسه.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات السودانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر هجمات متفرقة من مسلحين على قرى غربي البلاد، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على خلفية صراع قبلي.

وبين حين وآخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالاً دموياً بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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