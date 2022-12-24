سياسة
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بمشاركة أكثر من ألف جندي.. عملية واسعة ضد العصابات في السلفادور
شنت قوات الأمن بالسلفادور عملية عسكرية موسعة ضد العصابات في البلاد، شارك بها أكثر من ألف جندي و130 شرطياً، في ثاني عملية من نوعها خلال شهر.
بمشاركة أكثر من ألف جندي.. عملية واسعة ضد العصابات في السلفادور
عملية عسكرية واسعة ضدّ العصابات في عاصمة السلفادور / صورة: AFP
24 ديسمبر 2022

طوّق أكثر من ألف جندي أحد أحياء العاصمة السلفادورية سان سلفادور في إطار حرب الرئيس نجيب بوكيلة على العصابات وهي ثاني عملية من نوعها خلال شهر في هذه الدولة التي يمزّقها العنف في أمريكا الوسطى.

ومنذ صباح السبت، جرى تطويق منطقة توتونيشابا "بالكامل"، حسبما كتب رئيس السلفادور عبر "تويتر". وقال إنّ "أكثر من ألف جندي و130 شرطياً سيلقون القبض على المجرمين" في هذه المنطقة "المعروفة بتهريب المخدرات".

وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول حشد الجيش نحو 10 آلاف جندي في بلدة سويابانغو المتاخمة لسان سلفادور، حيث جرى اعتقال حوالى 500 عضو مشتبه بهم في عصابات، وفقاً لأحدث حصيلة حكومية.

وفي توتونيشابا أعلنت السلطات أنها نفذت أول ستة اعتقالات لـ"مجرمين"، دون تحديد ما إذا كانوا أعضاء في عصابات أو متورّطين في تهريب مخدّرات.

وقال نجيب بوكيلة في تغريدة أخرى إنّه "سيُطرد جميع الإرهابيين وتجار المخدّرات وأفراد العصابات من هذا الحي، الذي كان حتى قبل بضعة أشهر معقلاً للجريمة. ليس لدى المواطنين الشرفاء ما يخشونه ويمكنهم الاستمرار في حياتهم الطبيعية".

وفي 27 مارس/آذار أصدر كونغرس السلفادور، بناءً على طلب من رئيس السلفادور، مرسوماً بنظام الطوارئ لمكافحة تصاعد العنف الذي تسبّبه العصابات.

أدّت هذه الحرب على العصابات إلى اعتقال أكثر من 60 ألف شخص منذ مارس لصلاتهم المفترضة بمنظمات إجرامية ، وفقاً لأرقام رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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