سياسة
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فرنسا.. النيابة العامة تلغي توقيف منفذ هجوم باريس وتُحيله إلى طبيب نفسي
ألغت النيابة العامة في باريس قرار توقيف "ويليام م" منفذ هجوم باريس الذي أودى بحياة 3 أشخاص، وقررت إحالته إلى طبيب نفسي.
فرنسا.. النيابة العامة تلغي توقيف منفذ هجوم باريس وتُحيله إلى طبيب نفسي
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يدلي بتصريحات للصحفيين أمام موقع الحادث / صورة: AFP
24 ديسمبر 2022

أعلنت النيابة العامة في باريس إلغاء قرار توقيف منفذ الهجوم الأخير الذي أودى بحياة 3 أشخاص، بناءً على توصية طبية وإحالته إلى طبيب نفسي.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة السبت أن الطبيب الذي فحص المهاجم "ويليام م" (69 عاماً)، خلص إلى أن حالته الصحية لا تتوافق مع ظروف التوقيف.

وأشار إلى نقل المهاجم إلى عيادة الطب النفسي داخل مديرية الأمن، وأنه سيخضع لاستجواب في حال سمح وضعه الصحي بذلك.

وأمس الجمعة، قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء إطلاق مواطن فرنسي يدعى "ويليام م" النار في المنطقة العاشرة وسط باريس.

وذكر الإعلام الفرنسي أن المنفذ هو مواطن متقاعد من شركة السكك الحديدية الفرنسية، وله سوابق في محاولتي قتل وقعتا 2016 و2021​​​​​​​.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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