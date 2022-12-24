أعلنت النيابة العامة في باريس إلغاء قرار توقيف منفذ الهجوم الأخير الذي أودى بحياة 3 أشخاص، بناءً على توصية طبية وإحالته إلى طبيب نفسي.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة السبت أن الطبيب الذي فحص المهاجم "ويليام م" (69 عاماً)، خلص إلى أن حالته الصحية لا تتوافق مع ظروف التوقيف.

وأشار إلى نقل المهاجم إلى عيادة الطب النفسي داخل مديرية الأمن، وأنه سيخضع لاستجواب في حال سمح وضعه الصحي بذلك.

وأمس الجمعة، قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء إطلاق مواطن فرنسي يدعى "ويليام م" النار في المنطقة العاشرة وسط باريس.

وذكر الإعلام الفرنسي أن المنفذ هو مواطن متقاعد من شركة السكك الحديدية الفرنسية، وله سوابق في محاولتي قتل وقعتا 2016 و2021​​​​​​​.