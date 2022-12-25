سياسة
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أمريكا.. مقتل 18 وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف جراء العاصفة الثلجية
تسببت العاصفة الثلجية التي تجتاح الولايات المتحدة في فوضى عارمة، انقطعت على إثرها الكهرباء عن آلاف الأشخاص وأُلغي العديد من الرحلات الجوية، كما قُتل نحو 18 شخص في حوادث سير مرتبطة بالطقس.
أمريكا.. مقتل 18 وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف جراء العاصفة الثلجية
عاصفة  ثلجية غير مسبوقة/ صورة: Reuters
25 ديسمبر 2022

اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة وأدّت إلى مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً بسبب حوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران.

ومن المتوقع أن يتسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل ليلة عيد الميلاد هذا العام الأكثر برودة على الإطلاق.

وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة. وأدى هذا إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وذلك انخفاضاً من 1.8 مليون منزل وشركة في صباح أمس السبت وفقا لموقع "باور أوتدج" الإلكتروني.

وأدت الاضطرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط العطلات لملايين الأمريكيين خلال واحدة من أكثر مواسم السفر ازدحاماً خلال العام.

وأُلغي اليوم نحو 2700 رحلة طيران أمريكية وتقرر إرجاء أكثر من 6200، بحسب خدمة تتبع الرحلات فلايت أوير، التي ذكرت أنه أُلغيت 5936 رحلة أمس.

ووقعت بالفعل حوادث سير مرتبطة بالطقس في أنحاء البلاد أدت لمقتل 18 شخصاً على الأقل وتقطع السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج، حسب ما ورد في وسائل الإعلام.

وقال مسؤولون إن سائقَين لقيا حتفهما وأصيب عدد كبير في حادث تصادم بين 50 سيارة خلال عاصفة ثلجية تسبب في إغلاق طريق بالقرب من توليدو بولاية أوهايو. وأُحلي السائقان والركاب الذين تقطعت بهم السبل بواسطة الحافلات حتى لا يتجمدوا داخل سياراتهم.

وأُبلغ عن ثلاث وفيات في كنتاكي، حيث حذّر الحاكم آندي بشير السبت السكان قائلاً: "امكثوا في منازلكم، ابقوا آمنين وعلى قيد الحياة".

وأضاف في إفادة على الإنترنت: "أعلم أن الأمر صعب حقاً لأنها عشية عيد الميلاد. لكننا نواجه العشرات والعشرات من الحوادث".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة تحت الصفر في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، لتتغلب على مستويات قياسية سابقة سجّلتها في عشية عيد الميلاد من قبل عند عشر درجات تحت الصفر وكان ذلك في عام 1983.

ومن المتوقع أيضاً أن تسجّل مدينتا أثينا في ولاية جورجيا وتشارلستون بولاية ساوث كارولاينا أقل درجات حرارة في اليوم السابق لعيد الميلاد، في حين تنتظر واشنطن العاصمة الطقس الأكثر برودة الذي تشهده في هذا اليوم منذ عام 1989.

وكانت منيابوليس أبرد مكان في البلاد السبت إذ وصلت درجة الحرارة إلى 14 درجة تحت الصفر.

ودفع الطقس القاسي السلطات في أنحاء البلاد إلى فتح مراكز تدفئة في المكتبات ومراكز الشرطة بينما تسعى جاهدة لتوفير مزيد من المساكن المؤقتة للمشردين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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