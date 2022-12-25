انتقدت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر "حالة السّعار" التي انتابت الكثيرين عقب ارتداء ميسي "البشت" العربي بمراسم التتويج بعد فوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم التي استضافتها قطر 2022.

وقالت المسؤولة القطرية في تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر: "حالة من السّعار انتابت إعلاميين أوروبيين كثر وهم يمارسون عقدتهم الاستعلائية على ثقافات العالم بعد خلع البشت العربي على ميسي تكريماً".

وتابعت قائلة: "المفارقة أن الأوروبيين أنفسهم يمارسون هذا الطقس في كل حفلات التخرج وهو تقليد عربي بدأ في جامعة القرويين التي أسستها فاطمة الفهري عام 859".

واستعرضت المسؤولة القطرية في تغريدتها مقطع فيديو يظهر عدداً من التعليقات والانتقادات التي جرى تداولها حول ارتداء ميسي "البشت".

وكانت تقارير إعلامية غربية قد انتقدت لحظة ارتداء ميسي للزي العربي، واعتبرتها محاولة لفرض ثقافة معينة على حفل التتويج.