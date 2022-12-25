أعلنت أوكرانيا، السبت، مقتل 7 مدنيين وإصابة 58 آخرين جراء هجوم للقوات الروسية على مدينة خيرسون جنوبي البلاد.

وذكر نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو، عبر تطبيق تليغرام، أن الهجوم طال مركز خيرسون، وأن 18 من المدنيين المصابين في حالة حرجة.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم الروسي على خيرسون، قائلاً إنه "إرهاب، وقتل من أجل الترهيب والمتعة".

وأضاف زيلينسكي، في تغريدة، لقد "وقع الهجوم الإرهابي صباح السبت، عشية عيد الميلاد، في الجزء الأوسط من المدينة".

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا إلى بلاده، وسط رفض وتنديد واسعين من الغرب.

سلاح أمريكي لمساعدة أوكرانيا

أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن "السلاح الأمريكي" الذي أُسقط عبر قاذفات الشبح لأول مرة فوق كوسوفو في عام 1999، وفي حروب ما بعد 11 سبتمبر، سيستخدمه الطيارون الأوكرانيون لمواجهة الهجمات الروسية في القريب العاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأسلحة ستكون جزءاً من حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا الجمعة، بعدما عاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي من واشنطن حاملاً وعداً بالحصول على صواريخ باتريوت للمساعدة في صد الهجمات الروسية.

ويُسمّى السلاح الذي ينتظره الطيارون الأوكرانيون بـ"ذخيرة الهجوم المباشر المشترك"، وهو عبارة عن مجموعة تحوّل قنبلة رخيصة غير موجهة إلى سلاح موجه بدقة بواسطة نظام تحديد المواقع (GPS)، وعادة ما يُشار إليه باسم JDAM.

وباستخدام النوع المناسب من المعدّات، يمكن للطائرات الأوكرانية أن تحمل عدة صواريخ JDAM في مهمة واحدة، تماماً كما تفعل الطائرات الحربية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

وتستطيع الطائرات الأوكرانية حمل عدة صواريخ JDAM باستخدام النوع المناسب من المعدات، كما تفعل الطائرات الحربية الأمريكية وطائرات حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ما صواريخ "JDAM"؟

وفقاً لموقع "مليتاري دوت كوم"، فإن صواريخ "JDAM" جاءت كنتيجة لبرنامج مشترك بين القوات الجوية الأمريكية والقوات البحرية، وهي مجموعة توجّه وتحوّل قنابل السقوط الحر غير المتحكم بها إلى ذخائر "ذكية"، دقيقة وسريعة.

وسلاح "JDAM" المزود بخاصية الـ"GPS" يأتي بثلاثة أحجام، وحتى الآن لم تُعرف النماذج التي ستُدعم كييف بها، وفقاً لـ"نيويورك تايمز".

وطُوّر السلاح بمجموعة متنوعة من الصمامات تتحكم في ما إذا كان ينفجر فوق الأرض أو على السطح أو بعد اختراقه الأرض.

ووفقاً لموقع "البحرية الأمريكية"، فإن سعر مجموعة "JDAM" الواحدة يُقدّر بحو 24 ألف دولار.

مشكلة وجد الجيش الأمريكي حلها

لا يستطيع الطيران السوفيتي الذي تستخدمه أوكرانيا "حمل قنابل أمريكية الصنع"، ولا تستطيع حواسيبه التواصل مع الذخائر الأمريكية بشكل إلكتروني، ولذلك أنشأ الجيش الأمريكي محوّلاً لتوصيل الأجزاء التي تربط السلاح بالطائرة.

وتأكيداً على ذلك، قال العقيد المتقاعد بالقوات الجوية مايك بيتروشا إن الجيش الأمريكي طوّر نظاماً إلكترونياً لربط السلاح الأمريكي بالطائرات الأجنبية باستخدام حاسوب محمول مع جهاز "GPS".