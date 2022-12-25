لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 في انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بُعد نحو 40 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ، حسب ما أفادت خدمات الإطفاء السبت.

وعلق الصهريج الذي كان ينقل الغاز المسال تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح السبت.

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي لوكالة الصحافة الفرنسية: "تلقينا اتصالاً قرابة الساعة 7:50 صباحاً. تدخّل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجر الصهريج".

وأضاف أن من بين المصابين السائق الذي نُقل إلى المستشفى، مشيراً إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى عشرة بعد الإبلاغ عن تسعة في وقت سابق.

وتابع أن نصف الجرحى في حالة خطيرة بينما 15 آخرين في حالة مستقرة رغم إصاباتهم الخطيرة.

وقال نتلادي إن ستة من رجال الإطفاء أُصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كرة نار ضخمة تندلع من الصهريج تحت الجسر، ومن المحتمل أنه أعلى من أن يمر تحته.

وكان الصهريج الذي جاء من جنوب شرق البلاد ينقل 60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم خصوصاً في الأفران والمواقد.

ووصفت شاهدة عيان ما بدا أنه "ارتجاج ضخم" في الساعات الأولى من الصباح، بعد الساعة 6:30 بقليل.

وقالت وهي تقف بالقرب من فريق الطبّ الشرعي وهو يُعاين المكان: "اليوم هو بالفعل يوم حزين للغاية في ضاحيتنا الصغيرة".

وأضافت: "صعدت إلى الطابق العلوي لتناول كوب الشاي الخاص بي ورأيت ألسنة اللهب الهائلة، واعتقدت أن المنزل يحترق".

وقالت إنها علمت فيما بعد بوفاة "فتاة تبلغ 16 عاماً وشاب يبلغ 25 عاماً اعتاد أن يأتي لكي يجز لي عشب الحديقة في نهاية كل أسبوع".