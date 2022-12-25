سياسة
3 دقيقة قراءة
"حيلة دعائية".. هاري وميغان يستنكران اعتذار صحيفة بريطانية عن المقال المسيء
اتّهم الأمير هاري وزوجته ميغان صحيفة "ذي صن" بالقيام بـ"حيلة دعائية" بعد أن اعتذرت الصحيفة البريطانية عن مقال تضمّن إساءات موجهة لدوقة ساسكس. وتلقّت منظمة الصحافة أكثر من 20 ألف شكوى بشأن المقال الذي ندد به أيضاً الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.
"حيلة دعائية".. هاري وميغان يستنكران اعتذار صحيفة بريطانية عن المقال المسيء
"حيلة دعائية".. هاري وميغان يستنكران اعتذار صحيفة بريطانية عن المقال المسيء / صورة: Reuters
25 ديسمبر 2022

اتّهم الأمير هاري وزوجته ميغان السبت صحيفة "ذي صن" بالقيام بـ"حيلة دعائية" بعد اعتذار الوسيلة الإعلامية البريطانية عن مقال أثار سيلاً من الانتقادات بسبب تضمنه إساءات موجهة لدوقة ساسكس.

وأثارت المقالة التي عبّر فيها مقدّم برنامج "توب غير" السابق جيريمي كلاركسون عن "كرهه" لميغان، موجة تنديد، وأصبحت أكثر المقالات التي وردت بشأنها شكاوى لمنظمة معايير الصحافة المستقلة في المملكة المتحدة.

وكان كلاركسون كتب في المقال أنه يحلم باليوم "الذي تُجبر فيه (ميغان) على السير عارية في شوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها (يا للعار!) وترمي عليها البراز".

وكُتب المقال رداً على المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على نتفليكس بعنوان "Harry & Meghan" والذي يتهمان فيه الصحافة الشعبية البريطانية بالعنصرية ومحاولة "تدمير" ميغان.

وقد تلقت منظمة معايير الصحافة المستقلة في المملكة المتحدة أكثر من 20 ألف شكوى بشأن المقال الذي ندد به أيضاً الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.

وسحبت "ذي صن" المقال الاثنين عن موقعها الإلكتروني، بطلب من كاتبه الذي أشار عبر تويتر إلى أنه استند فيه إلى "اقتباس أبله من مشهد في مسلسل جيم أوف ثرونز".

وفي أحد أبرز مشاهد المسلسل الشهير، تُرغم شخصية نسائية على المشي في "مسيرة العار" عارية في الشوارع فيما يرمى الناس القاذورات عليها.

وكتبت "ذي صن" عبر موقعها الإلكتروني الجمعة: "آراء الكتّاب لا تلزم سواهم، لكننا كجهة ناشرة، ندرك أن حرية التعبير مقرونة بالمسؤولية"، مضيفة: "نحن في ذي صن، نادمون على نشر هذا المقال ونشعر بأسف صادق".

لكن في ردٍّ لاذع، انتقد متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس، وهو لقب هاري وميغان الرسمي، عدم تواصل "ذي صن" مع ميغان للاعتذار إليها مباشرة.

وقال المتحدث: "عدم اتصال ذي صن بدوقة ساسكس للاعتذار تظهر نواياهم. الأمر مجرّد حيلة دعائية".

وأضاف: "في حين يستحق الجمهور تماماً ندم الصحيفة على تعليقاتها الخطيرة، ما كنّا لنواجه مثل هذا الموقف لو لم تواصل ذي صن استغلال الكراهية والعنف وكره النساء".

وأشار المتحدث إلى أن "الاعتذار الحقيقي سيكون من خلال التحول في تغطيتهم واعتماد معايير أخلاقية مع الجميع (...) لسوء الحظ، نحن لا نرى أي مؤشر على ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us