سياسة
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أنقرة تعلن نقل 15 مليون طن حبوب من أوكرانيا منذ الأول من أغسطس
أوضح وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن 585 سفينة محمّلة بـ15 مليوناً و80 ألف طن من الحبوب انطلقت من موانئ أوكرانية بين الأول من أغسطس/آب الماضي و25 ديسمبر/كانون الأول الحالي عبر "ممر الحبوب".
أنقرة تعلن نقل 15 مليون طن حبوب من أوكرانيا منذ الأول من أغسطس
أنقرة: نقل 15 مليون طن حبوب من أوكرانيا منذ 1 أغسطس/آب / صورة: AA
25 ديسمبر 2022

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو إن 585 سفينة محملة بـ15 مليوناً و80 ألف طن من الحبوب انطلقت من موانئ أوكرانية بين الأول من أغسطس الماضي و25 ديسمبر الحالي عبر "ممر الحبوب".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزير، الأحد، بخصوص حجم البضائع المنقولة عبر "ممر الحبوب" في البحر الأسود.

وأشار إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى توقف عمليات نقل الحبوب من أوكرانيا التي تعتبر أهم مركز للحبوب في العالم.

وقال: "وبعد هذا التطور، أُجريت تحركات دبلوماسية مكثفة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ونتيجة لها استؤنفت عمليات نقل الحبوب".

وأضاف: "في الفترة ما بين 1 أغسطس و25 ديسمبر، انطلقت 585 سفينة محمّلة من موانئ مدن أوديسا وكورنومورسك ويوزهني الأوكرانية، وتجاوز مجموع حجم الحمولة 15 مليوناً و80 ألف طن".

وأشار إلى أن السفن نقلت 13 نوعاً مختلفاً من البضائع بما في ذلك الشعير والقمح وفول الصويا وطحين دوار الشمس ونخالة القمح والبازيلاء وبذور دوار الشمس وشمندر سكري وزيت دوار الشمس وبذور السلجم (كانولا) والذرة وزيت فول الصويا.

وذكر قره إسماعيل أوغلو أن 171 من أصل 585 سفينة نقلت حمولتها إلى الموانئ التركية، مبيناً أن حجم البضائع التي وصلت الموانئ التركية بلغت مليونين و247 ألفاً و564 طناً.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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