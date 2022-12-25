سياسة
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في أول 3 أيام.. 70 ألف زائر لمعرض "السّبح والأحجار الطبيعية" بأضنة التركية
تجاوز عدد زوار "معرض السبح والأحجار الطبيعية" في ولاية أضنة جنوبي تركيا 70 ألف زائر في الأيام الثلاثة الأولى من افتتاحه، حيث توافدوا للاطلاع على أنواع مختلفة من السبح والحجارة الطبيعية والإكسسورات.
في أول 3 أيام.. 70 ألف زائر لمعرض "السّبح والأحجار الطبيعية" بأضنة التركية
في أول 3 أيام.. 70 ألف زائر من معرض "السبح والأحجار الطبيعية" بأضنة التركية / صورة: AA
25 ديسمبر 2022

يواصل "معرض السبح والأحجار الطبيعية" في ولاية أضنة جنوبي تركيا استقبال الزوار في يومه الأخير، وسط إقبال كبير من الزوار.

وتجاوز عدد زوار المعرض الذي انطلق، الخميس، 70 ألف زائر، خلال الأيام الثلاثة الأولى، حسب القائمين عليه.

ويشارك في المعرض المقام برعاية ولاية أضنة 250 مشاركاً، بينهم 25 مشاركاً أجنبياً.

ويتيح لزواره الاطلاع على أنواع مختلفة من السبحات والحجارة الطبيعية والإكسسورات.

وفي حديث للأناضول، قال رضا توركمن أوغلو، وهو رئيس رابطة لمصنعي السبحات في أضنة، إن المعرض يقام للمرة الأولى برعاية الولاية وبالتعاون مع بلديات وغرف مهنية.

وأكد وجود إقبال كبير على المعرض في يومه الأخير، متوقعاً أن يصل إجمالي عدد الزوار إلى 100 ألف.

ونوه إلى أن ولاية أضنة رائدة في قطاع السبحات، وتحظى منتجاتها باهتمام كبير في الأسواق المحلية والخارجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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