قال الجيش الصيني إنه أجرى تدريبات عسكرية في البحر والمجال الجوي قرب تايوان اليوم الأحد رداً على ما وصفه باستفزازات أمريكية وتايوانية لم يحددها.

وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان مقتضب تنفيذها "دوريات مشتركة للجاهزية على خوض المعارك وتدريبات على ضربة مشتركة" حول تايوان.

وأضافت أن "هذا رد حازم على التصعيد الحالي للتواطؤ والاستفزاز من الولايات المتحدة وتايوان".

كما أكد البيان أن "قوات القيادة ستتخذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا".

بدورها، أحجمت وزارة الدفاع في تايوان عن إصدار تعليق فوري.

والأسبوع الماضي، أعلنت تايوان أن الجيش الصيني أرسل 39 طائرة و3 سفن باتجاه البلاد، في عرض للقوة موجه إلى الجزيرة استمر 24 ساعة، في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بينهما، وأرسلت بكين حتى ديسمبر/كانون الأول الجاري 339 طائرة عسكرية و82 سفينة بحرية حول تايوان.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2020 زادت الصين استخدامها تكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان.