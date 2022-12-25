سياسة
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رداً على ما وصفتها بالاستفزازات.. الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان
أعلن الجيش الصيني إجراء تدريبات عسكرية على "توجيه ضربات" في البحر والمجال الجوي قرب تايوان رداً على ما وصفها باستفزازات أمريكية وتايوانية لم يحددها.
رداً على ما وصفتها بالاستفزازات.. الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان
  رداً على ما وصفتها بالاستفزازات.. الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان   / صورة: Reuters
25 ديسمبر 2022

قال الجيش الصيني إنه أجرى تدريبات عسكرية في البحر والمجال الجوي قرب تايوان اليوم الأحد رداً على ما وصفه باستفزازات أمريكية وتايوانية لم يحددها.

وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان مقتضب تنفيذها "دوريات مشتركة للجاهزية على خوض المعارك وتدريبات على ضربة مشتركة" حول تايوان.

وأضافت أن "هذا رد حازم على التصعيد الحالي للتواطؤ والاستفزاز من الولايات المتحدة وتايوان".

كما أكد البيان أن "قوات القيادة ستتخذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا".

بدورها، أحجمت وزارة الدفاع في تايوان عن إصدار تعليق فوري.

والأسبوع الماضي، أعلنت تايوان أن الجيش الصيني أرسل 39 طائرة و3 سفن باتجاه البلاد، في عرض للقوة موجه إلى الجزيرة استمر 24 ساعة، في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بينهما، وأرسلت بكين حتى ديسمبر/كانون الأول الجاري 339 طائرة عسكرية و82 سفينة بحرية حول تايوان.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2020 زادت الصين استخدامها تكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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